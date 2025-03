Seveso, i pensionati Fnp Cisl tra le difficoltà di accesso alle cure e la digitalizzazione

“Un futuro partecipato. Tutti in cordata con il coraggio della partecipazione”. Questo il filo conduttore del quarto congresso della FNP CISL Monza Brianza Lecco tenutosi la scorsa settimana a Seveso alla presenza di oltre 270 pensionati. Diverse le problematiche della categoria emerse nel corso dei lavori. Tra queste la difficoltà ad accedere alle cure, le disuguaglianze crescenti, la digitalizzazione presente in ogni ambito della vita quotidiana. Il tutto in un contesto di risorse pubbliche ridotte e di sanità sotto pressione, in cui il sindacato dei pensionati della CISL ha ribadito il suo impegno per garantire ai propri iscritti una tutela efficace attraverso la negoziazione di migliori condizioni in termini economici e di welfare sui tavoli istituzionali e con il supporto diretto grazie agli sportelli sociali e previdenziali attivati sul territorio.

A Seveso il congresso Fnp Cisl alla presenza di oltre 270 pensionati

«Per la FNP CISL la partecipazione si esprime a vari livelli – ha commentato il riconfermato segretario generale Enrico Civillini– con l’obiettivo di trasformare i bisogni dei nostri iscritti in benefici o migliorie per tutta la cittadinanza». Un ruolo essenziale, anche se poco conosciuto, che il sindacato svolge a favore di tutti i cittadini, non solo dei pensionati, è la negoziazione sociale con le amministrazioni locali.

«Lo scopo – ha precisato Civillini– è negoziare condizioni migliori rispetto a questioni che impattano direttamente sui cittadini, sia dal punto di vista delle tassazioni locali, sia da quello dei servizi, con particolare attenzione alla popolazione anziana, alle persone con fragilità e alle famiglie in difficoltà. I temi trattati con maggiore frequenza riguardano le voci di spesa dedicati al sociale dei bilanci comunali, la disponibilità di abitazioni a canone concordato, i servizi alla persona anche a livello domiciliare, il trasporto per alunni e anziani».

A Seveso il congresso Fnp Cisl: “L’azione sindacale ha portato buoni frutti”

Negli ultimi anni l’azione sindacale ha portato a buoni risultati, in particolar modo per quanto concerne la tassazione dell’Irpef con l’introduzione sia della progressività nella tassazione in diverse amministrazioni locali che ne erano sprovviste sia di una fascia di esenzione in molti comuni sulla soglia di 15.000 euro. Sul tema digitalizzazione la FNP CISL, insieme ad Anteas, è impegnata nella realizzazione di corsi di alfabetizzazione digitale per aiutare i pensionati a utilizzare strumenti come lo SPID,il fascicolo sanitario elettronico e le piattaforme di prenotazione online. Il segretario Civillini sarà affiancato nei prossimi quattro anni da Caterina Valsecchi e Armando Busnelli.