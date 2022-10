Settimana dell’allattamento, flash mob all’arengario a Monza

Un flash mob in piazza dell’arengario per suggellare la Settimana dell’allattamento cui hanno aderito anche Asst Monza e Asst Brianza.

Settimana dell’allattamento: venerdì 7 ottobre con una maglietta bianca

L’appuntamento è per venerdì 7 ottobre, alle 16, in piazza Roma a Monza con una maglietta bianca: le ostetriche dell’Ospedale San Gerardo (Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma), dei consultori della ASST Monza e gli studenti del corso di laurea in Ostetricia dell’Università Milano Bicocca organizzano il flash mob dal titolo “Allattiamo insieme! Let’s breastfreed together!“.

Settimana dell’allattamento: protezione, promozione e sostegno dell’allattamento

L’iniziativa è promossa nell’ambito della Settimana mondiale dell’allattamento che per il 2022 è focalizzata sul potenziamento delle figure che hanno un ruolo nella protezione, nella promozione e nel sostegno dell’allattamento, in tutti gli ambiti sociali, attraverso l’informazione e l’impegno di tutti gli attori coinvolti per realizzare un cambiamento effettivo.

L’allattamento al seno esclusivo è raccomandato da Organizzazione mondiale della sanità, Unicef e associazioni mediche di tutto il mondo per i primi 6 mesi di vita del neonato, seguito da un allattamento al seno complementare fino ai 2 anni e oltre. Il latte materno infatti rappresenta la fonte principale di nutrienti e protezione di cui un neonato ha bisogno.

Settimana dell’allattamento: Baby pit stop di Asst Brianza

Anche Asst Brianza sostiene l’allattamento e ha allestito nell’atrio degli ambulatori dedicati un Baby pit-stop, uno spazio protetto e riservato, in cui le mamme possono allattare in tranquillità il loro bambino e provvedere al cambio del pannolino.