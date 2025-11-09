Brianza Nord Cronaca

Seregno, una conferenza sul cancro al pancreas lancia la terza Camminata delle Città

La prova podistica, in programma domenica 16 novembre, con partenza da Desio ed arrivo in città, avrà la finalità di raccogliere fondi a favore dell'Aisp
Seregno 2025 Camminata delle Città
Un’immagine dell’edizione dello scorso anno della camminata dedicata a Mario Sala

Un convegno per fare il punto sulle attuali conoscenze in materia di prevenzione, fattori di rischio e diagnosi precoce del cancro al pancreas, attraverso una panoramica completa, con destinatari sia i professionisti, sia i privati cittadini. È lo scopo dell’incontro con argomento “Prevenzione e diagnosi precoce del cancro pancreatico in Brianza”, che giovedì 13 novembre sarà ospitato, a partire dalle 20, dalla sala Gandini di via 24 maggio a Seregno.

Cancro al pancreas: prevista una tavola rotonda medica

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Alberto Rossi, del suo collega di Desio Carlo Moscatelli, del presidente della provincia di Monza e della  Brianza Luca Santambrogio, del presidente dell’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Monza e Brianza Carlo Maria Teruzzi, del direttore generale di Asst Brianza Carlo Alberto Tersalvi, del direttore di Ats Brianza Paola Palmieri e di Mauro Brambilla, presidente della consulta locale del volontariato sociale, che ha promosso l’evento, Giovanni Casella, gastroenterologo, medico di medicina generale a Limbiate, e Giovanni Ferrari, primario di chirurgia ortopedica del Niguarda di Milano, coordineranno i contributi dei professionisti del settore medico invitati al tavolo.

Cancro al pancreas: devoluti all’Aisp i proventi della camminata

In questo contesto, Glauco Menin, presidente del Gruppo Marciatori Desio, presenterà il programma della Camminata delle Città-terzo memorial Mario Sala, manifestazione finalizzata alla raccolta di fondi a sostegno dell’Aisp (associazione italiana studio pancreas), voluta dalla stessa Aisp, da Giovanni Casella e dalla famiglia Sala, con il supporto delle sezioni Avis di Seregno, Desio e Limbiate, prevista domenica 16 novembre, con partenza da piazza don Giussani a Desio ed arrivo a Seregno. L’ingresso alla sala Gandini sarà libero.

