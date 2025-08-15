Terna al lavoro sul territorio di Seregno. RetiPiù ha infatti informato che, da lunedì 18 agosto a lunedì 25 agosto, la società operatrice delle reti di energie elettrica interverrà sulle linee elettriche che alimentano la cabina primaria della città, infrastruttura che consente alla stessa RetiPiù, facente pare del gruppo Aeb-A2A, di distribuire l’energia elettrica alla rete locale.

Terna: l’impegno è a limitare al minimo gli inconvenienti

RetiPiù e Terna sono impegnate con la massima attenzione nello svolgimento delle attività, per garantire la continuità del servizio elettrico locale. Eventuali interruzioni temporanee, legate a possibili guasti, saranno gestite con tempestività per ridurre al minimo ogni impatto sui cittadini.

Terna: le raccomandazioni a chi usa apparecchi elettromedicali

A titolo precauzionale, si raccomanda in particolare a chi utilizza apparecchi elettromedicali di valutare l’adozione di dispositivi di backup o Ups (Uninterruptible Power Supply), così da garantire la continuità dell’alimentazione. Il numero di pronto intervento elettricità di RetiPiù, da contattare soltanto in caso di guasto, è 800/ 551.177.