Seregno: novanta persone controllate e multe per tremila euro a due locali pubblici

Novanta persone, quindici veicoli e tre esercizi commerciali controllati dai carabinieri di Seregno durante un servizio coordinato di controllo del territorio effettuato dopo segnalazioni di residenti su una presunta “vendita abituale di bevande alcoliche a minorenni da parte di alcuni esercizi pubblici”, e poi “episodi di spaccio”, schiamazzi e liti con disturbo alla quiete pubblica da parte di soggetti in stato di alterazione, sotto effetto di alcool e stupefacenti.

Impiegati militari della Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Seregno oltre che un’unità cinofila dell’Arma e militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità Carabinieri di Milano.

Seregno: controllati tre esercizi pubblici, violazioni per due locali nell’occupazione suolo

Controllati tre esercizi pubblici “attivi nella somministrazione di alimenti e sostanze alcoliche”: due sono stati sanzionati in via amministrativa per presunte carenze igienico sanitarie con conseguenti prescrizioni e segnalazione all’Ats. All’attività hanno partecipato anche agenti della Polizia Locale di Seregno, che hanno verificato il rispetto delle autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico, accertando due violazioni a carico di altrettanti locali con sanzioni di tremila euro per ognuno.

Segnalato infine alla Prefettura di Como come assuntore di sostanze stupefacenti un 24enne di Cabiate trovato in possesso di una dose di hashish per uso personale sottoposta a sequestro e riscontrate due violazioni al Codice della strada.