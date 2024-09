Seregno, non rispettano l’alt della polizia locale: denunciati all’autorità giudiziaria due giovani su un ciclomotore rubato

Sono stati entrambi deferiti all’autorità giudiziaria per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale i due giovani che, nel pomeriggio di venerdì 27 settembre, a Seregno, una pattuglia della polizia locale in transito ha individuato in via Messina, mentre viaggiavano su un ciclomotore, il passeggero privo di casco protettivo. Alla vista del personale in servizio, i minorenni, entrambi residenti in città, uno classe 2006 ed uno classe 2007, hanno provato a dileguarsi, aumentando la velocità del mezzo su cui sedevano. Ne è scaturito un inseguimento, che ha visto il ciclomotore imboccare contromano una strada ciclopedonale, prima di essere intercettato all’uscita, lungo la rampa di accesso alla statale 36, in direzione Monza, dagli agenti.

Polizia locale: prevista una sanzione di 6mila euro per il conducente del ciclomotore

I due fuggitivi hanno quindi cercato di allontanarsi a piedi, risalendo la careggiata, ma sono stati prontamente bloccati. Ad un approfondimento, uno di loro è risultato già gravato di precedenti di polizia, nonostante la giovane età. Oltre alla denuncia, il conducente del mezzo è stato sanzionato amministrativamente per guida senza patente, mancato rispetto dell’alt, guida pericolosa, utilizzo di casco non omologato e trasporto di passeggero senza casco, per un totale di circa 6mila euro. Ambedue sono poi stati affidati ai genitori. Il ciclomotore, rubato, è stato restituito alla legittima proprietaria.