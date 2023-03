Seregno: letture animate alla Stoppani per far amare i libri, coinvolti i genitori

Alla scuola primaria Stoppani di Seregno sono riprese le attività ideate e promosse dalle insegnanti da anni impegnate per coinvolgere alunni e genitori in attività propedeutiche, all’interno del complesso scolastico.

Seregno: letture animate alla Stoppani, progetto orchestrato con un impresario teatrale

Tra queste, spicca da alcuni mesi l’iniziativa “Letture animate” che propone a papà e mamme degli alunni di leggere nelle singole classi racconti e storie scelte dalle maestre, in modo allegro e coinvolgente.

L’obiettivo, in una società sempre più indirizzata al consumo dei social e dei videogiochi, è quello di avvicinare i bambini alla lettura, coinvolgendoli in modo divertente e curioso.

Così, i genitori con alla testa Silvano Ilardo, impresario teatrale, attore professionista, regista e sceneggiatore, hanno trovato un punto di incontro nella sede locale di “Teatrando”, all’interno del collegio Ballerini, dove provano la lettura animata, dei libri suggeriti dalle maestre, per poi intrattenere i bambini in classe, un po’ leggendo e un po’ recitando.

Seregno: letture animate alla Stoppani, gruppo aperto a tutti i genitori

La prima lettura animata “La maestra è una marziana?” di Michel Escoffier e Clement Lefevre ha avuto successo nelle classi prime e seconde delle Stoppani. Le maestre stanno scegliendo in questi giorni la lettura per le classi terze e quarte e quella per le classi quinte che verranno animate in classe dai genitori, durante il mese di aprile. Il gruppo è aperto a tutti i genitori che vogliono partecipare con il sorriso e con l’idea di trasmettere il valore e il piacere della lettura, ai propri figli e ai loro compagni di classe.