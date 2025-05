Una grande festa, a metà tra passato e futuro, ha celebrato sabato 24 maggio il cinquantesimo anniversario di presenza nella sede di viale Tiziano a Seregno della scuola primaria intitolata ad Aldo Moro, uno dei punti di riferimento a livello educativo, ma anche sociale, per l’agglomerato urbano del Ceredo. Il primo momento significativo è stato costituito dalla scopertura di una targa all’ingresso, voluta per tramandare la memoria dell’importante compleanno, alla presenza del dirigente scolastico Francesco Digitalino, del sindaco Alberto Rossi, nonché di Federica Perelli e Paolo Cazzaniga, assessori rispettivamente alla Pubblica istruzione ed alla Cultura la prima, allo Sport ed ai Quartieri il secondo.

Primaria Moro: il giro degli interventi istituzionali

Il momento della scopertura della targa

Subito dopo, nell’auditorium interno, l’insegnante Anna Maria Sardo, motore della macchina organizzativa, ha evidenziato che «sono passati tanti anni da quando sono arrivata qui. La scuola è la mia casa: oggi celebriamo ciò che è diventata nel tempo». Dal canto suo, Francesco Digitalino ha invece augurato «buon compleanno alla scuola», aggiungendo che «noi dirigenti siamo servitori dello stato, a beneficio dei bambini». Il sindaco Alberto Rossi, successivamente, ha rimarcato che «è importante dirci le tappe di quando diventiamo grandi. Chi ha costruito questa scuola cinquant’anni fa era un sognatore, come lo era la persona cui è dedicata e come lo è chi la fa vivere», mentre l’assessore Federica Perelli ha spiegato che «la scuola non dimostra 50 anni. Rimanda fervore e voglia di fare. È una scatola che si è riempita di avventure ed esperienze». Il giro istituzionale lo ha concluso l’assessore Paolo Cazzaniga, che ha richiamato il rapporto tra scuola e sport, con gli istituti che «mettono a disposizione le loro palestre», consentendone l’utilizzo alle realtà sportive.

Primaria Moro: prevista la pubblicazione di un numero della collana “i Ciculabèt”

Un gruppo di ex insegnanti

Un video storico, che ha proposto immagini di come la scuola ed il quartiere si mostravano mezzo secolo fa e nei decenni immediatamente seguenti, ha poi lasciato spazio alla presentazione de “La scuola elementare del Ceredo”, trentanovesimo numero della collana editoriale “i Ciculabèt”, curata dal circolo culturale Seregn de la memoria, scritto da Giuseppe Mariani. L’autore della pubblicazione, supportata dal comitato di quartiere del Ceredo, ha spiegato come in realtà la storia scolastica sia più lunga, essendoci state in precedenza altre sedi. Il testo sarà ripresentato in una forma più ampia lunedì 16 giugno, sempre in viale Tiziano. Una camminata nel quartiere, con alunni e famiglie, ha infine concluso il calendario di eventi.