Seregno, la parrocchia Sant’Ambrogio si prepara a celebrare il sessantesimo della sua chiesa

«Domando a tutti innanzitutto di esserci, perché il ricordo grato possa lasciar traccia in tutti i nostri cuori». Don Fabio Sgaria, vicario parrocchiale, ha commentato in questo modo il ricco programma che la parrocchia Sant’Ambrogio in Seregno ha definito, per celebrare nel migliore dei modi il sessantesimo anniversario della dedicazione della chiesa di viale Edison, avvenuta domenica 17 novembre 1963, per mano di monsignor Giovanni Colombo, all’epoca da pochi mesi arcivescovo di Milano.

Sant’Ambrogio: il programma apre il 17 novembre

Monsignor Giovanni Colombo benedice la chiesa il 17 novembre 1963

Il calendario degli eventi sarà aperto venerdì 17 novembre da una santa Messa, prevista alle 18, cui seguirà un’adorazione eucaristica fino alle 22. Il giorno dopo, sabato 18 novembre, sarà effettuato in mattinata un pellegrinaggio con meta la basilica milanese di Sant’Ambrogio: le iscrizioni si ricevono in sagrestia. Domenica 19 novembre, alle 20.30, la scena se la prenderà “La storia della nostra comunità”, con una proiezione sulla facciata della chiesa, accompagnata dalla distribuzione di vin brulè e biscotti.

Sant’Ambrogio: tante le iniziative in calendario

Monsignor Mario Delpini con don Fabio Sgaria, vicario della parrocchia Sant’Ambrogio, nel 2019

Il momento principale sarà vissuto poi lunedì 20 novembre, quando alle 21 sarà concelebrata una funzione eucaristica, presieduta da monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, che tornerà così a Sant’Ambrogio a 4 anni di distanza dalla santa Messa per l’ingresso di Cinzia Roberti nell’Ordo Virginum. Giovedì 23 novembre è in programma un’altra santa Messa molto attesa, quella che alle 21 vedrà il ritorno dei sacerdoti e delle religiose che, in questi 60 anni, hanno svolto parte del loro ministero nella parrocchia o in oratorio. Venerdì 24 novembre, alle 21, nel salone dell’oratorio, per iniziativa del circolo culturale Seregn de la memoria e del comitato di quartiere Sant’Ambrogio, è prevista la serata “Sant’Ambrogio: una parrocchia, un quartiere di Seregno”, occasione per rispolverare tante memorie del passato, mentre sabato 25 novembre, alle 21, in chiesa, sarà la volta del concerto per il sessantesimo, con l’associazione Pro Musica ed il Coro Anthem di Monza, che proporranno tra l’altro il “Credo” ed il “Magnificat” di Antonio Vivaldi. Domenica 26 novembre, di nuovo in chiesa, ma alle 16, don Paolo Brambilla, docente del seminario, sarà il relatore dell’incontro con tema “Continuare a costruire la Chiesa”.

Sant’Ambrogio: la patronale riporterà in città don Castiglioni e don Confalonieri

La foto di gruppo al termine della santa Messa per il cinquantesimo, con il cardinale Dionigi Tettamanzi, celebrata nel 2013

Il ricco calendario avrà una coda con la patronale di Sant’Ambrogio, che giovedì 7 dicembre consentirà ai fedeli di riabbracciare don Fabrizio Castiglioni e don Carlo Confalonieri, che concelebreranno alle 10 una funzione eucaristica, per festeggiare i loro anniversari di ordinazione sacerdotale. Infine, nel prossimo anno solare, da domenica 5 a domenica 12 maggio, in coincidenza con la ricorrenza liturgica della Madonna di Fatima, compatrona della comunità, sono contemplati l’arrivo e l’accoglienza della statua della Madonna pellegrina di Fatima.