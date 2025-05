È stato convalidato nel giudizio direttissimo, celebrato venerdì 2 maggio, il provvedimento di arresto da parte della Polizia locale di Seregno in capo ad un uomo, sorpreso due giorni prima, mercoledì 30 aprile, mentre in sella ad un ciclomotore elettrico viaggiava lungo la statale 36, portando con sé un quantitativo di sostanze stupefacenti. L’interessato, un monzese di 26 anni, è stato così collocato ai domiciliari, mentre è stata avviata contestualmente nei suoi confronti la procedura di applicazione del foglio di via obbligatorio dal comune di Seregno.

Polizia locale: la ricostruzione dell’intervento

L’intervento ha visto protagonista un equipaggio del radiomobile del corpo comandato da Umberto Trope, che mercoledì 30 aprile, alle 10.50, nell’ambito di un pattugliamento del territorio, ha notato il mezzo a due ruote elettrico procedere in modo incerto sulla prima corsia di marcia della Ss36. Il veicolo, risultato poi intestato ad una società di sharing, è stato scortato fino all’uscita di Seregno Sud. In sella si trovavano il conducente, appunto un monzese di 26 anni, ed una passeggera, una diciassettenne di Giussano, entrambi privi di documenti. Subito, ad un primo approfondimento, sono state riscontrate alcune anomalie. Il giovane ha infatti dichiarato di possedere la patente per i ciclomotori, ma in realtà titoli di guida a lui riconducibili non ne sono emersi. Inoltre, il test con l’etilometro ha confermato il suo stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di 0,77 grammi per litro.

Polizia locale: trovata droga nella perquisizione a domicilio

Il controllo degli effetti personali dei due giovani ha evidenziato la presenza di una sostanza stupefacente, verosimilmente hashish: 3 grammi per il monzese e 7 grammi per la giussanese. La successiva perquisizione personale negli uffici del comando di via Messina ha permesso subito dopo la scoperta negli indumenti intimi del ventiseienne di 80 grammi di cocaina e di 19 grammi di hashish, mentre nel suo borsello sono stati recuperati 120 euro, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio. Con il supporto dell’unità cinofila della Polizia locale di Monza, gli agenti hanno quindi perquisito anche l’abitazione dell’interessato, rinvenendo 4 grammi di ketamina, due bilancini di precisione intrisi di stupefacente, numerose bustine utilizzate per il confezionamento della droga ed un caricatore di pistola.

Polizia locale: riaffidata al padre la diciassettenne

Il giovane, già gravato di precedenti per reati legati allo spaccio, contro la persona, contro il patrimonio e contro pubblici ufficiali, è stato infine arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, guida sotto l’effetto di alcol e droga e resistenza a pubblico ufficiale. Al suo indirizzo sono state applicate sanzioni per violazioni al codice della strada, per un importo di circa 5mila euro. L’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando, mentre la diciassettenne è stata riaffidata al padre e segnalata alla prefettura, per il possesso degli stupefacenti.