Trent’anni di solidarietà ed attenzione al prossimo. È il traguardo che celebra nel 2025 la cooperativa sociale L’Aliante di Seregno. Nata il 9 febbraio 1995 per iniziativa di Piera Perego, che ancora oggi ne è il cuore pulsante, la cooperativa ha rappresentato nel tempo un’opzione di svolta per tante persone con disabilità, alle quali è stata offerta un’opportunità di valorizzazione delle loro capacità, di arricchimento professionale e di inserimento sociale. Il momento forse più significativo dei festeggiamenti è in programma sabato 24 maggio, quando alle 14.30, dalla sede di via Comina, che sarà anche il punto di arrivo, muoverà la camminata dell’inclusione. Dopo un percorso di sei chilometri, i ragazzi con disabilità, le loro famiglie, i volontari, gli amici ed i sostenitori si ritroveranno alle 17 in sede per la cerimonia del trentennale, alla presenza della autorità comunali. La partecipazione alla camminata sarà possibile a fronte di una donazione minima di 5 euro, da cui saranno esentati gli Under 12: il contributo comprende un ristoro e l’assistenza medica. Per informazioni, telefonare allo 0362/ 222.046 o al 375/ 6408075 oppure inviare una mail ad info@laliante.it.

Inclusione: la Galleria Mariani ospita una mostra

L’appuntamento seguirà l’inaugurazione della mostra sull’inclusione, che da sabato 17 maggio e fino a domenica 25 maggio potrà essere apprezzata nella Galleria Mariani di via Cavour: i visitatori (orari: tutti i giorni dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica anche dalle 10 alle 12) conosceranno così i manufatti e le immagini più significative delle progettualità che coinvolgono la cinquantina di utenti nei laboratori della cooperativa. All’inaugurazione, cui hanno partecipato il vicesindaco William Viganò, l’assessore alle Politiche sociali Laura Capelli e l’assessore alla Cultura Federica Perelli, la presidente Piera Perego ha spiegato come la rassegna sia «un mezzo per esprimere le grandi potenzialità delle persone con disabilità», mentre William Viganò ha indicato ne L’Aliante «un’eccellenza del territorio», lodando poi l’impegno di Perego nell’occuparsi di due cooperative sociali.

Inclusione: di rilievo la presenza della cooperativa Spazio Aperto

Di rilievo è infatti anche la presenza, sempre in via Comina, della cooperativa Spazio Aperto, che è stata costituita nel 1984 ed opera nel settore degli inserimenti lavorativi, coinvolgendo venticinque persone con disabilità, con la finalità di una loro qualificazione umana e professionale. L’attività si articola nella realizzazione di lavori di assiematura meccanica ed elettrica per conto terzi, cui si aggiunge la possibilità di lavorazioni, con propria progettazione su commessa, in un laboratorio di vetreria artistica. Le due cooperative sono coadiuvate da una sessantina di volontari dell’associazione Insieme Per.