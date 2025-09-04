Grave incidente stradale giovedì 4 settembre a Seregno. Poco prima di mezzogiorno, in via Ripamonti, all’angolo con la via Bacone, un anziano di circa 80 anni è stato investito mentre attraversava la strada da una Fiat Panda, condotta da un uomo. L’allarme è stato immediato ed ha convogliato sul posto un’ambulanza di Seregno Soccorso ed un’automedica, allertate con il codice rosso, quello riservato ai casi più seri, anche con pericolo di vita, dalla centrale operativa dell’agenzia regionale per le emergenze e le urgenze.

Incidente: la ricostruzione della dinamica

Il veicolo che ha investito l’anziano

Secondo quel che è stato possibile ricostruire, l’anziano si stava muovendo con il suo cane verso la via Bacone, quando su un attraversamento pedonale è stato travolto dal veicolo, che viaggiava dalla via Colzani in direzione di Desio. L’urto ha prodotto conseguenze importanti per lo sfortunato pedone, con una traccia di sangue che è rimasta per terra, a testimoniare l’accaduto. L’ottantenne è stato quindi trasportato, sempre in codice rosso, all’ospedale San Gerardo di Monza, dove i medici hanno accertato sulle prime un trauma cranico, oltre ad altri traumi al volto, agli arti inferiori ed a quelli superiori. Il cane è stato invece recuperato dal personale del canile Fusi di Lissone.

Incidente: chiusa temporaneamente al traffico la strada

La zona dove è avvenuto l’investimento

Il sinistro è stato refertato dalla Polizia locale, arrivata sul posto in forze, con alcune pattuglie. La strada è stata chiusa al traffico veicolare, per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di soccorso e dei rilievi.