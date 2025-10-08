Brianza Nord Cronaca

Seregno, inaugurata la nuova velostazione: un servizio per gli utenti della ferrovia

I posti a disposizione di chi vorrà raggiungere in bicicletta la vicina stazione ferroviaria sono centoquattro. L'utilizzo è gratuito, ma occorre compilare un modulo
Seregno - 2025 velostazione inaugurazione
L’interno della velostazione, accanto alla stazione ferroviaria

È stata inaugurata ufficialmente martedì 7 ottobre la nuova velostazione di piazzale 25 aprile a Seregno, che d’ora in avanti consentirà agli utenti della vicina stazione ferroviaria un ricovero sicuro per le loro biciclette durante la giornata. Gli stalli a disposizione dei ciclisti sono complessivamente centoquattro, usufruibili tutti i giorni, a partire dalle 5.30 e fino a trenta minuti dopo la mezzanotte, e videosorvegliati. Il servizio è gratuito, anche se è richiesta la compilazione di un modulo di iscrizione, preliminare alla successiva autorizzazione al posteggio. Gli interessati a conoscere il regolamento di utilizzo possono rivolgersi sul posto oppure, in alternativa, cliccare su www.fabbricadeisegni.it/velostazione/.

Velostazione: il commento del sindaco Alberto Rossi

Seregno - 2025 velostazione inaugurazione
I pendolari con il modulo da compilare in mano

«C’è stato grande entusiasmo -ha commentato il sindaco Alberto Rossi-. È l’ultimo tassello della riqualificazione della piazza, uno spazio importante, in cui passano decine di migliaia di persone al giorno. Lo abbiamo ripensato per renderlo più sicuro ed accogliente».

