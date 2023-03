Seregno: in 70 per il corso di frutticultura, altri due incontri

Una settantina di persone ha aderito alla seconda edizione del corso gratuito di frutticoltura con la fondazione Minoprio, promosso dall’amministrazione comunale di Seregno con il comitato di quartiere Santa Valeria. Il corso è stato cadenzato in quattro appuntamenti. Il primo, giovedì 16 marzo, si è svolto al centro servizi ambientali all’interno del “Parco 2 giugno” alla Porada di via Alessandria, con la lezione teorica di due ore con argomento “potatura delle piante da frutto”, svolta dalla docente Adriana Colombo; sabato 18 marzo, alle 8.30, è stata la volta dell’esercitazione pratica di potatura, di quattro ore, al frutteto del parco Wojtyla, col docente Pietro Clerici.

Seregno: in 70 per il corso di frutticultura, i prossimi appuntamenti

Giovedì 23 marzo, alle 20.30, al centro servizi ambientale di via Alessandria, al parco “2 giugno” alla Porada, si svolgerà la seconda lezione teorica in aula, di due ore, con tema “Messa a dimora e gestione del frutteto familiare”, con Adriana Colombo. L’ultima lezione è stata fissata per venerdì 24 marzo, alle 10, al frutteto del parco Wojtyla di via Stoppani, con la messa a dimora di nuove piante alla presenza di autorità e scolaresche. Al termine del corso i partecipanti riceveranno, su richiesta, un attestato di frequenza. Durante i giorni del corso, nelle sale della biblioteca civica Ettore Pozzoli, sono esposte pubblicazioni a tema.

Seregno: in 70 per il corso di frutticultura, “non si finisce mai di imparare in agricoltura”

“È un’iniziativa molto interessante – hanno detto alcuni corsisti – che ci permette di approfondire conoscenze che già avevamo, ma erano piuttosto superficiali, perché tramandate tutte per tradizione orale, o ascoltate dai vari giardinieri. In agricoltura non si finisce mai di imparare, ma poi con docenti così esperti c’è solo da imparare e memorizzare, speriamo di ricordarci sempre tutto nel momento di eseguire certe operazioni”.