Seregno, il sindaco Rossi ricorda su Facebook la visita del cardinale Ratzinger

La scomparsa di Benedetto XVI, il Papa emerito, oltre a commuovere il mondo intero, ha anche consentito di rispolverare un ricordo caro a tanti seregnesi, che risale al 13 marzo 1989. L’input lo ha fornito il sindaco Alberto Rossi, che sulla sua pagina di Facebook ha pubblicato una fotografia che ritrae il cardinale Joseph Ratzinger in un affollatissimo teatro San Rocco di via Cavour, sede di un incontro all’interno della programmazione de “Il Gioco della Vita“, proposta culturale nata come “Quaresima Giovani” e curata da don Armando Cattaneo, che a lungo si caratterizzò per lo spessore dei suoi ospiti. Come quel giorno era il porporato tedesco.

Ratzinger: l’augurio di monsignor Luigi Gandini

Il cardinale Joseph Ratzinger ascolta monsignor Luigi Gandini sul palco del teatro San Rocco (foto conservata nella Capitolare “Paolo Angelo Ballerini” di Seregno)

«Il prevosto, monsignor Luigi Gandini -ha scritto il primo cittadino-, nell’occasione gli disse: “Una volta venne un cardinale a Seregno, era Karol Wojtyla. Le auguro lo stesso futuro”. Lui, mi hanno raccontato, rispose: “Non accadrà, lo Spirito Santo non fa errori”. La storia sappiamo com’è andata. Sono convinto che le parole di Benedetto XVI risuoneranno ancora per molto tempo per la loro profondità ed altezza».