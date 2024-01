Seregno, dopo molti anni l’oratorio del Lazzaretto riapre la domenica pomeriggio

Dopo anni di inattività, ha riaperto i battenti domenica 21 gennaio l’oratorio del quartiere del Lazzaretto a Seregno. D’ora in poi, l’oratorio della parrocchia Beata Vergine Addolorata al Lazzaretto accoglierà i residenti ogni domenica pomeriggio, con attività per tutte le età, con l’intento di tornare ad essere un punto di riferimento e un luogo di aggregazione. Una riapertura “richiesta” dal basso, resa possibile dalla collaborazione dei residenti del quartiere, capitanati da Dario Ratti, tra i componenti del comitato di quartiere, che ha ricevuto il via libera da don Michele Somaschini.

Oratorio del Lazzaretto: il quartiere ha voluto la riapertura

«In zona siamo pieni di parchi gioco, ma ci sono pochi servizi dedicati ai ragazzi, e in generale alle famiglie. L’idea di riaprire le porte dell’oratorio di domenica è partita da una mamma, che frequentava con me l’oratorio da ragazzina. Un paio di mesi fa questa donna ha riunito un gruppetto di ragazzi che accompagna ogni domenica pomeriggio a giocare a calcio al campetto dell’oratorio. Diversi altri genitori da tempo chiedevano la possibilità di riaprire l’oratorio, per offrire agli adolescenti e ai più piccoli un luogo di ritrovo dove potersi riunire e dove poter giocare in sicurezza. Così con la collaborazione di don Michele e di diversi genitori abbiamo deciso di riaprire “in grande” l’oratorio, offrendo attività per tutte le età. Abbiamo allestito un’area bimbi per i piccolissimi fino ai 6 anni di età, mentre per i bambini dai 6 anni in su organizziamo giochi di gruppo o attività. C’è inoltre un piccolo servizio bar, anche per i più grandi, oltre a diversi saloni a disposizione con calcio balilla e ping-pong», ha riferito Ratti.

Oratorio del Lazzaretto: l’obiettivo è accogliere tutti

La riapertura è stata un successo. Domenica 21 gennaio, nel pomeriggio, 40 bambini e ragazzi hanno riempito l’oratorio, sfruttando sia i campi da gioco che le sale interne. «È stato bellissimo rivedere quel clima di allegria e gioco che negli scorsi decenni ha sempre contraddistinto l’oratorio di quartiere. L’affluenza del primo pomeriggio di riapertura ha sicuramente superato le aspettative. Siamo davvero soddisfatti. Stiamo già pensando a tante attività da proporre ai ragazzi e alle loro famiglie. La terza domenica di febbraio, per esempio, ci saranno attività dedicate al Carnevale. L’oratorio, d’ora in avanti, sarà un luogo di ritrovo che accoglierà chiunque voglia passare ore di spensieratezza e divertimento, dai bambini alle loro famiglie,fino ai nonni. Domenica abbiamo scritto la prima pagina del libro della rinascita, ora dobbiamo scrivere il resto», ha concluso.