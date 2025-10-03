Seregno, dog sitter trattiene i cani in cambio di un “riscatto”: arrestato per estorsione

Si è proposto come dog sitter salvo poi pretendere dal proprietario un “riscatto” per riavere gli animali. I Carabinieri della Compagnia di Seregno hanno arrestato il presunto responsabile, accusato di estorsione. Si tratta di un 31enne. L’uomo, secondo quanto accertato dall’Arma, dopo essersi fatto consegnare due bassotti, proponendosi per accudirli, avrebbe iniziato a richiedere somme di denaro sempre più consistenti al proprietario, minacciandolo, in caso di rifiuto, di non restituire gli animali.

Seregno, arrestato il dog sitter: pretende 3mila euro per restituire i due bassotti

Nei giorni scorsi avrebbe chiesto 3.000 euro in contanti e all’appuntamento con il ricattato ha trovato ad attenderlo i militari che lo hanno bloccato e arrestato in flagranza. Dopo essere stato trattenuto nella camera di sicurezza della caserma su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Monza, alla successiva udienza di convalida il Giudice ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare dell’obbligo di dimora nella Regione Lombardia.