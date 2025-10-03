Brianza Nord Cronaca

Seregno, dog sitter trattiene i cani in cambio di un “riscatto”: arrestato per estorsione

Un 31enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri all'appuntamento fissato per ritirare 3mila euro dal proprietario degli animali
di
Concorezzo Evento Bassotti in piazza
Due bassotti in una foto di repertorio Michele Boni

Si è proposto come dog sitter salvo poi pretendere dal proprietario un “riscatto” per riavere gli animali. I Carabinieri della Compagnia di Seregno hanno arrestato il presunto responsabile, accusato di estorsione. Si tratta di un 31enne. L’uomo, secondo quanto accertato dall’Arma, dopo essersi fatto consegnare due bassotti, proponendosi per accudirli, avrebbe iniziato a richiedere somme di denaro sempre più consistenti al proprietario, minacciandolo, in caso di rifiuto, di non restituire gli animali.

Seregno, arrestato il dog sitter: pretende 3mila euro per restituire i due bassotti

Nei giorni scorsi avrebbe chiesto 3.000 euro in contanti e all’appuntamento con il ricattato ha trovato ad attenderlo i militari che lo hanno bloccato e arrestato in flagranza. Dopo essere stato trattenuto nella camera di sicurezza della caserma su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Monza, alla successiva udienza di convalida il Giudice ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare dell’obbligo di dimora nella Regione Lombardia.

L'autore

È la redazione del Cittadino, uno e tutti: garantisce il flusso costante delle notizie. Senza fermarsi.

Tags