Seregno, chiuse le indagini su don Marelli: si va verso il rinvio a giudizio

La procura della Repubblica di Monza ha concluso nei giorni scorsi le indagini, condotte dal procuratore Claudio Gittardi e dal sostituto Francesca Angelini, nei confronti di don Samuele Marelli, 49 anni, comasco di Novedrate, accusato di violenza sessuale aggravata ed atti sessuali con minori, nel periodo compreso tra il 2020 ed il 2023, quando era il responsabile della pastorale giovanile di Seregno, prima di essere rimosso dall’incarico, a fronte delle segnalazioni di suoi comportamenti inappropriati arrivate alla curia milanese.

Giudiziaria: l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere

Ora l’opzione più probabile è quella che Marelli, ordinato sacerdote nel 2002, prima di un’esperienza a Nova Milanese e di quella successiva a Milano, alla guida della Fom, la fondazione degli oratori milanesi, venga rinviato a giudizio. Secondo quello che è filtrato, l’indagato in questa fase si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, nel momento in cui è stato convocato in procura. Ad accusarlo sarebbero in tutto quattro ragazzi, all’epoca dei fatti minorenni, con i quali avrebbe compiuto atti sessuali sia nella sua abitazione, all’interno dell’oratorio San Rocco di via Cavour, sia durante i periodi di vacanza comunitari, che normalmente vengono organizzati durante l’anno.

Giudiziaria: il tribunale ecclesiastico si è già pronunciato in primo grado

In primo grado, don Samuele Marelli è già stato condannato dal tribunale ecclesiastico lombardo, per atti sessuali con due giovani. Tra le pene, la proibizione di risiedere per cinque anni sul territorio dell’arcidiocesi di Milano, il divieto nello stesso periodo di tempo di esercizio pubblico del ministero sacerdotale e la privazione per un decennio della facoltà di confessare.