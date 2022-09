Seregno: cambio alla presidenza del Bassi

C’è un volto nuovo nel mondo della scuola di Seregno. All’istituto di istruzione superiore Martino Bassi di via Briantina, cambio della guardia nell’ufficio di presidenza. Nuovo dirigente è stato nominato Luigi Sabino che resterà in carica per tre anni. Succede a Bruno Rossilli, che ha concluso la sua esperienza di reggente per un anno.

Seregno: chi è il professor Luigi Sabino

Il professor Luigi Sabino, 42 anni, è nato a Salerno il 18 aprile 1980, laureato in lingue all’università di Salerno con 110 e lode. Ha iniziato a 24 anni la carriera di docente di lingua inglese. Prima di approdare a Seregno era in forze all’Iis Antonio Pacinotti di Scafati, come primo collaboratore della dirigenza. Nel 2019 ha vinto il concorso e negli ultimi giorni è stato assegnato alla Lombardia e ha scelto il Bassi, come sua prima sede da dirigente.

Seregno: “La mia presenza sinonimo di stabilità”

“Inizio un’avventura formativa e di responsabilità – ha detto – spero di fare bene e di mettere in campo tutte le miei capacità e qualità. Ho scelto il Bassi in quanto era una scuola del tutto simile a quella da cui provengo”. Poi ha aggiunto: ”Sono stato accolto in modo cordiale e con tanto entusiasmo. Ho trovato molte cose da fare già dai primi giorni del mio insediamento. Mi sto orientando anche per capire le priorità. So che questo istituto ha avuto un cambio di dirigenza negli ultimi anni. La mia presenza è sinonimo di stabilità. Una scuola per crescere ha bisogno di un dirigente in pianta stabile”.