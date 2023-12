Seregno, Auto Amica lancia un nuovo progetto: «L’obiettivo è soddisfare le richieste»

«Il nostro impegno è quello di riuscire a rispondere sempre più compiutamente ed in misura sempre maggiore alle necessità della nostra utenza. Oggi la percentuale di soddisfacimento delle richieste che ci arrivano è superiore al 70 per cento, che mi sembra un ottimo risultato, ma in passato abbiamo toccato punte anche del 90 per cento e mi piacerebbe quindi tornare a quei livelli». Giancarlo Manzotti, presidente di Auto Amica, associazione con sede in via cardinale Minoretti, che si occupa principalmente del trasporto di persone ultrasessantenni ad ospedali o centri di cura della zona, inquadra così l’ennesimo progetto messo in campo, che entrerà nella sua fase operativa con l’inizio del nuovo anno solare.

Auto Amica: un nuovo mezzo a disposizione per le corse

«I suoi capisaldi -prosegue il presidente– saranno in pratica due. Amplieremo l’orario di apertura della segreteria, per facilitare il più possibile la registrazione delle prenotazioni. Chi lo desidera, pertanto, potrà rivolgersi a noi nei giorni feriali, tra le 8 e le 12 e tra le 13.30 e le 17.30. In parallelo, metteremo un nuovo mezzo a disposizione per le persone anziane. Si tratta del Fiat Doblò che ci è stato concesso in comodato d’uso, con l’associazione Insieme Per, nel mese di settembre, da Progetti del Cuore. In questo modo, non avremo la necessità di gravare il nostro bilancio di costi ulteriori per l’acquisto di un veicolo e contiamo che le offerte di chi usufruirà delle corse possano consentire la copertura delle spese vive per il trasporto».

Auto Amica: domenica 17 un banchetto in piazza Vittorio Veneto

L’annuncio della novità arriva alla vigilia di un appuntamento sempre molto atteso nell’ambiente associativo. «Domenica 17 dicembre -conclude Manzotti– saremo in piazza Vittorio Veneto con un nostro banchetto, per incontrare la popolazione alla vigilia delle festività natalizie e di fine anno. Distribuiremo come sempre in queste occasioni vin brulè e castagne, ma quel che più ci preme è consentire a chi lo desidera di conoscere la nostra attività. Inoltre, tutti potremo incontrare amici vecchi e nuovi e scambiarci gli auguri».