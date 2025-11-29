Dopo un abbandono lungo ormai 40 anni, l’area dell’ex Parà di Seregno, tra le vie Montello e Monte Santo, si avvia a larghe falcate verso una riqualificazione. Un passo in avanti significativo è stato compiuto lunedì, quando il Consiglio comunale ha adottato la proposta di piano integrato di intervento avanzata dalla società Pamela, proprietaria del comparto, preliminare a quella che, tra qualche mese, sarà l’approvazione definiva.

«Si tratta di una prospettiva importante – ha spiegato l’assessore alla Pianificazione territoriale Giuseppe Borgonovo – che mantiene la destinazione d’uso a polifunzionale, in una logica di sostenibilità ambientale, con attenzione alle necessità di vivibilità e dei cambiamenti climatici».

Seregno: area ex Parà verso la riqualificazione, cosa sarà realizzato

Gli interventi preventivati contemplano la realizzazione di un nuovo marciapiede in via Alfieri, sul lato est, e di un nuovo parcheggio in via Montello, con un totale di quarantadue stalli, la cessione al comune di Seregno di nuove aree verdi in via Spontini, la monetizzazione del fabbisogno residenziale pubblico ed il dimezzamento della superficie lorda di pavimento esistente, che scenderà a 1.649 metri quadrati (1.448 con destinazione commerciale e 201 con destinazione terziaria).

«Lo studio dell’impatto viabilistico che avrà il nuovo progetto – ha successivamente argomentato Borgonovo – ha indicato che il traffico non sarà aggravato».

Nel successivo giro di pareri in aula, Renato Minotti del Partito democratico, presidente della commissione consiliare di settore, ha evidenziato che «finalmente si arriva ad un intervento su un immobile dismesso dal 1985. La soluzione mi pare soddisfi sia le esigenze pubbliche che quelle private e conserverà la metà del costruito rispetto ad oggi». Ivana Mariani, già assessore allo Sviluppo delle attività produttive ed adesso alla guida della commissione consiliare che si occupa di questo ambito, ha invece ringraziato «per aver mantenuto la vocazione economica dell’area, con la possibilità di nuovi posti di lavoro sul territorio».

Seregno: area ex Parà verso la riqualificazione, buona notizia anche per la sicurezza e per i residenti

La riqualificazione risponde anche ad esigenze in chiave di sicurezza. Più volte nel tempo i residenti nella zona hanno segnalato come, soprattutto nelle ore notturne, lo stabile si presti al ricovero di sbandati, circostanza tra l’altro accertata anche dalla Polizia locale, in sopralluoghi specifici. Ora il piano integrato di intervento dovrà essere pubblicato entro novanta giorni. Seguiranno altri trenta giorni a disposizione di chi vorrà presentare osservazioni, prima della pubblicazione sul Burl e del ritorno in Consiglio comunale, per l’approvazione definitiva.