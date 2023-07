Seregno, ancora aperta la discoteca abusiva: interviene la polizia locale

Cinque equipaggi del corpo della polizia locale di Seregno sono intervenuti mercoledì 19 luglio, in serata, nella zona della corte del cotone, per la verifica dell’ottemperanza all’ordinanza di cessazione, che era stata emessa nel mese di maggio, dell’attività di una discoteca abusiva all’interno di un locale. L’esito è stato probabilmente sorprendente, poiché il personale ha riscontrato che, rispetto al primo accertamento, nulla era di fatto cambiato.

Polizia locale: sul posto, un djset e centinaia di giovani

Sul posto, gli agenti hanno registrato la presenza di un djset e di centinaia di giovani, assiepati all’interno dell’esercizio e nelle sue pertinenze. Inevitabilmente, è scattata quindi una duplice segnalazione all’autorità giudiziaria, per la violazione dell’ordinanza e per l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Inoltre, è stato anche individuato un lavoratore in nero.