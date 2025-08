Due giovani sono stati fermati dalla Polizia locale di Seregno e deferiti al tribunale per i minorenni di Milano giovedì 31 luglio, con l’accusa di tentata rapina in concorso e lesioni personali. A mezzanotte circa, un uomo ha riferito agli agenti, impegnati in un presidio in centro, che il figlio lo aveva informato di essere stato aggredito con violenza da un gruppo di coetanei, con la finalità di rapinargli il borsello. Il giovane, 15 anni, residente a Lentate sul Seveso, ha quindi raggiunto gli agenti in piazza Concordia, mostrando i segni dell’aggressione. Grazie anche alle immagini della videosorveglianza, il personale ha intercettato i due sospettati in via Garibaldi. Vistisi braccati, i due hanno provato la fuga, ma gli operatori, coordinati dal vicecomandante Alberto Dibiase, li hanno bloccati e condotti in comando.

Polizia locale: fondamentali le immagini della videosorveglianza

In via Messina, dopo una nuova verifica delle immagini della videosorveglianza, che sono state acquisite agli atti e che si sono rivelate uno strumento investigativo di straordinaria utilità, e gli adempimenti del caso, i due sono stati riaffidati ai genitori.

Polizia locale: la soddisfazione del vicesindaco Viganò

«Il sistema di controllo del territorio che stiamo progressivamente implementando -ha commentato il vicesindaco William Viganò, titolare della delega assessorile alla Sicurezza- si dimostra efficace nel rispondere alle richieste di intervento. Ringrazio la Polizia Locale per l’importante livello di professionalità messo in campo».