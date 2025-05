Ancora un lutto per la comunità dei benedettini di Monte Oliveto di Seregno. A poche settimane di distanza dal decesso dell’abate, padre Michelangelo Tiribilli, arresosi ad una lunga malattia nella serata di venerdì 11 aprile, mercoledì 7 maggio si è spento dom Emanuele Boateng, ghanese, 74 anni. Secondo quello che è stato possibile ricostruire sulle prime, il religioso ha accusato un malore ed a nulla sono serviti i soccorsi, allertati da un confratello, che hanno portato in via Stefano da Seregno un’ambulanza dell’Avis di Meda ed un’automedica, il personale delle quali non ha potuto fare altro che prendere atto dell’irreversibilità della situazione.

Lutto: la comunità perde una figura molto amata

Già alle prese da tempo con una condizione di salute precaria, dom Boateng era una figura molto amata nell’ambiente abbaziale, dove si era fatto apprezzare in particolare per la sua dedizione nel confessare i fedeli. Arrivato in Brianza da Londra, dove era stato impegnato pastoralmente a Westminster, era tornato in sede dall’Inghilterra all’inizio della primavera dopo un periodo di cure.