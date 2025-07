La città di Senago ha il suo nuovo gruppo di lavoro in memoria di Giulia e Thiago Tramontano. A due anni di distanza dall’omicidio di via Novella, e dalla nascita del gruppo di lavoro, l’amministrazione Beretta rinnova le cariche dei componenti dello staff composto da consiglieri comunali e professionisti della città che donano il loro impegno volontariamente per pensare e mettere a punto eventi annuali in onore e in ricordo delle vittime del maggio 2023.

Senago: rinnovato il gruppo di lavoro per la memoria di Giulia e Thiago Tramontano, una novità

Il bando ha permesso di rinnovare il gruppo, cosa che non sarebbe accaduta in caso di rinnovo senza indire una procedura. E il gruppo così riformato vede una sostanziale continuità di soggetti coinvolti: solo una è la figura nuova nel gruppo di lavoro. Giada Finizio, insegnante di lingue nelle scuole della zona e traduttrice di letteratura di lingua anglosassone, si inserisce nel gruppo ormai consolidato composto da Mimma Mirella Aurelio, Fabio Gallo, Tiziana Tosi e la presidentessa uscente Ornella Lavadini, che ha deciso di prolungare la propria collaborazione anche per effetto di interessi personali che presto la porteranno a conseguire una laurea in criminologia.

Al contrario di quanto avvenuto alla nascita di questo tavolo di lavoro, il coordinatore sarà l’assessore responsabile con deleghe alla cultura, ovvero Milena Magnani appena subentrata nell’incarico all’inizio di quest’anno.

Senago: rinnovato il gruppo di lavoro per la memoria di Giulia e Thiago Tramontano, una decina gli eventi già organizzati

In poco più di due anni il tavolo di lavoro ha prodotto circa una decina di eventi di grande spessore culturale, variegati tra dibattiti, mostre, eventi musicali e altro che hanno tenuto impegnato il gruppo per mesi.

«Il rinnovo del gruppo di lavoro permetterà anche ad altri cittadini di poter partecipare e dare il loro contributo attivo», commenta la consigliera Lavadini, che, dal punto di vista umano e personale, ammette di avere avuto l’ispirazione di tornare a studiare all’università dai fatti di Giulia e Thiago a riprova di quanto questo episodio abbia toccato gli animi dei senaghesi.