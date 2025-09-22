Senago: incendio nella notte al parchetto, a fuoco i nuovi giochi di via De Gasperi

Più di un semplice atto vandalico. Nella notte tra sabato e domenica qualcuno ha dato fuoco ai giochi del parchetto di via De Gasperi, zona sud del centro abitato di Senago. Un vero e proprio rogo con fiamme alte metri ha consumato il punto giochi di recente rifacimento e ampliamento, con giochi inclusivi e strutture anti shock in base alle più moderne disposizioni in materia di impianti per bambini.

Il tutto andato in fumo in pochi minuti e con alte fiamme visibili in tutto il circondario. Il risultato finale sono danni per diverse migliaia di euro e un servizio utilissimo per le famiglie messo fuori uso, almeno per qualche settimana. Almeno fino al completo ripristino che, visti i danni richiederà un lungo lavoro.

Senago incendio parco giochi danni

Senago: incendio nella notte al parchetto, la polizia locale attinge alle immagini delle telecamere private

Gli autori sono ancora ignoti, ma probabilmente vanno ricercati tra le compagnie di ragazzi che si ritrovano in zona in orario serale e notturno e che fanno la spola tra i locali della zona e l’area verde attrezzata. Ancora una volta la prima cittadina Magda Beretta è costretta a commentare un episodio increscioso, in attesa che la Polizia locale faccia chiarezza sui fatti avvalendosi tra l’altro della video sorveglianza, che non esiste nel parchetto ma che attinge alle immagini dei privati della zona.

«Quanto accaduto è gravissimo – commenta la sindaca Beretta – sicuramente riconducibile a una bravata di ragazzi, ma non per questo meno grave. Vorrei ringraziare la Polizia locale e in special modo i vigili del fuoco di Garbagnate che sono intervenuti per spegnere il rogo. Le forze dell’ordine stanno indagando per risalire agli autori del gesto: il giardino non ha una video sorveglianza ma ci si sta avvalendo delle immagini riprese dagli impianti della zona».