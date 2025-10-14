Un incidente domestico e le urla di aiuto, che hanno permesso i soccorsi dei vigili del fuoco e di un equipaggio di Sos Novate Milanese. Protagonista una sessantenne, decisivo il rapporto con la sorella. È successo a Senago nella mattina del 13 ottobre, in un appartamento al secondo piano di una palazzina di viale Repubblica. Quando i vigili del fuoco hanno forzato una finestra dell’abitazione in pieno centro, si sono trovati di fronte la donna, classe 1965, riversa sul pavimento ma cosciente.

Senago: cade in casa e non riesce a chiedere aiuto, sul posto ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri

La permanenza in quelle condizioni è durata solo poche ore perché la sorella, che la va a trovare quasi tutti i giorni, ne ha sentito le urla disperate e ha chiamato i soccorsi. In un primo momento la parente e anche i vicini di casa hanno temuto il peggio, visto anche il trambusto prodotto dalla motoscala che ha permesso ai pompieri di salire al piano: infatti la porta risultava bloccata e la donna a terra non era in grado di aprire. All’interno i vigili del fuoco hanno constatato che la persona ferita era dolorante ma cosciente. Sul posto anche i carabinieri della stazione di via Cavour che hanno effettuato i rilievi del caso. La donna è stata trasferita in ospedale dove è stata medicata delle ferite riportare nella caduta e tenuta sotto osservazione per qualche ora. Il palazzo confinante con la farmacia comunale è tornato alla normalità quando erano da poco passate le 11.