Scontro con un’auto a La Valletta Brianza, morto un ciclista 66enne di Agrate Brianza

Un ciclista 66enne di Agrate Brianza, Valter Sala, è morto domenica 11 maggio a causa di un incidente stradale accaduto in mattinata a La valletta Brianza ne Lecchese. La tragedia è avvenuta attorno alle 11 lungo la strada provinciale 52 all’altezza di un incrocio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Merate e della stazione di Brivio, per cause in via di accertamento, il ciclista brianzolo si sarebbe scontrato con una automobile proveniente da Castello Brianza condotta da una 25enne.

Agrate, morto un ciclista 66enne: le cause dell’incidente al vaglio dei carabinieri

L’urto è stato molto violento. Il 66enne ha sbattuto sul parabrezza della vettura ed è finito sull’asfalto procurandosi gravissime ferite. Sul posto la centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato paramedici su un’ambulanza e un elicottero decollato da Bergamo. Purtroppo per il 66enne non c’è stato nulla da fare: i medici ne hanno dichiarato il decesso sul posto.