Si è mobilitata una comunità intera alla ricerca di Antonio Rignanese. L’uomo, 85 anni di Nova Milanese, manca da casa da nove giorni, ma i figli non si arrendono, sostenuti da un gruppo sempre più numeroso di amici, conoscenti, semplici cittadini che hanno deciso di offrire il loro tempo alla ricerca dell’anziano. Negli ultimi due giorni un paio di segnalazioni avevano spostato le ricerche nella zona di San Donato e San Giuliano Milanese, purtroppo la persona avvistata non era Antonio Rignanese anche se si avvicinava molto alla descrizione fornita nei volantini divulgati da mercoledì della scorsa settimana.

Scomparso da Nova Milanese: da giovedì mattina ricerche di nuovo in città e nei comuni limitrofi

E dalla mattina di giovedì 30 ottobre le ricerche sono tornate a concentrarsi nella zona dei campi di Nova Milanese, Palazzolo, Varedo e paesi vicini, Muggiò, Cusano, Paderno. Allertate tutte le Polizie locali della zona, l’Associazione Nazionale Carabinieri, la Croce Rossa, i City Angels. L’appello è stata condiviso sui social e i gruppi di tutti i comuni per cercare di attivare più sguardi possibili.

Scomparso da Nova Milanese: non si hanno notizie dal 22 ottobre

Antonio Rignanese è stato avvistato l’ultima volta al mercato di Nova Milanese, mercoledì 22 ottobre. Nell’ultima immagine indossava pantaloni di velluto scuro, un giubbotto nero e un cappellino scuro con visiera. Alto un metro e settanta, non ha capelli, non soffre di patologie particolari.

Chiunque dovesse avvistare Antonio Rignanese, sulla base degli elementi forniti dai familiari, può contattare il 112 o il numero 3337623527.