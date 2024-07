Scomparso da Macherio e ritrovato cadavere 45 giorni dopo, fissati i funerali di Corrado Semeraro

Il cameriere scomparso dalla sua casa di Macherio a marzo e ritrovato 45 giorni più tardi cadavere tra i cespugli in un’area verde a ridosso della provinciale Monza-Carate avrà degna sepoltura. Dopo mesi di attesa per l’autopsia disposta dalle autorità, che ha comprensibilmente appesantito il dramma dei suoi cari, già affranti per l’angoscioso ritrovamento, mercoledì 31 luglio nella chiesa parrocchiale di Macherio, si terranno i funerali di Corrado Semeraro, il cameriere di 55 anni la cui scomparsa era finita alla ribalta della cronaca nazionale dopo che la famiglia aveva segnalato la vicenda anche alla trasmissione tv “Chi l’ha visto?”.

Scomparso da Macherio, il caso di Corrado Semeraro trattato anche da Chi l’ha visto?

Il 12 marzo con la denuncia di scomparsa, erano partite le ricerche. L’uomo svanisce, arriva ad Albiate e parcheggia l’auto nei pressi di una palestra. Le telecamere lo riprendono a Ponte Albiate. Quarantacinque giorni più tardi, alcuni giardinieri impegnati nella manutenzione del verde a Sovico lungo la strada provinciale notano qualcosa fra i cespugli dall’altra parte del guardrail. È un cadavere. In tasca ha la tessera sanitaria di Corrado Semeraro.