Sciopero generale di venerdì 26 maggio: le fasce di garanzia di Net a Monza e in Brianza

Lo Sciopero Generale Nazionale di venerdì 26 maggio toccherà anche il settore trasporti e a Monza e in Brianza, per la giornata, l’organizzazione sindacale USB invita a incrociare le braccia tutti i lavoratori del settore, pubblici e privati. L’agitazione interesserà anche i lavoratori del gruppo ATM S.p.A. A Monza il servizio delle linee gestite da NET – Nord Est Trasporti sarà garantito fino alle 9 e tra le 11.50 e le 14.50, mentre per il Servizio Extra Urbano il servizio sarà garantito fino alle 8.45 e tra le 15 e le 18.

Sciopero generale, le motivazioni di USB

Così vengono riassunte le principali motivazioni dello sciopero dall’organizzazione sindacale USB “Per aumenti salariali di 300 euro, contro il codice appalti, il decreto Cutro e il progetto di autonomia differenziata; per l’abolizione dell’IVA e per il tetto ai prezzi sui beni prima necessità; per la detassazione di pensioni e le minime a euro 1000; per un milione di assunzioni nella PA; in difesa del Reddito di Cittadinanza; per il salario minimo a 10 euro, la riduzione dell’orario di lavoro a 32 ore a parità salario, il diritto ai servizi pubblici gratuiti, il diritto alla casa e per il blocco di sfratti e sgomberi.” Infine “per la tutela e salute nei luoghi di lavoro” con l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro”.