Saranno consegnati il 29 maggio, nel giorno della festa della Lombardia. Diversi i brianzoli che riceveranno il Premio Rosa Camuna, la più alta onorificenza regionale. Al Consiglio regionale sono pervenute 172 candidature vagliate, come da regolamento, dall’Ufficio di Presidenza. L’esito delle valutazioni del Consiglio ha portato alla selezione di 5 Premi e 10 Menzioni, cui si aggiungono i Premi conferiti dal presidente della Giunta.

Rosa Camuna, i brianzoli premiati dalla Lombardia: Bernardo Caprotti alla memoria

Il Premio Rosa Camuna, indicato dal Consiglio regionale, è stato assegnato a Bernardo Caprotti alla memoria. Poi ai City Angels, al campione paralimpico Simone Barlaam, a Rossano Carrisi della Federazione Volontari del Soccorso, alla giornalista Giorgia Colombo.

Rosa Camuna, i brianzoli premiati dalla Lombardia: Andrea Mandelli

Tra i Premi Rosa Camuna tematici del Presidente assegnato il Premio per il Welfare al farmacista monzese Andrea Mandelli, presidente dell’Ordine Farmacisti), mentre il Premio per l’Associazionismo e la Solidarietà va ad Avis Lombardia.

Rosa Camuna, i brianzoli premiati dalla Lombardia: Luciano Grella alla memoria e Antonetta Carrabs

Nelle Menzioni indicate dal Consiglio regionale quella alla memoria per lo stilista Luciano Grella, storico presidente di Confartigianato Moda e fondatore di una scuola a Seregno, e il riconoscimento alla monzese scrittrice e poetessa Antonetta Carrabs, presidente della Casa della Poesia e curatrice con la redazione del Cittadino del progetto Beyond Borders-Oltre i Confini insieme ai detenuti della casa circondariale di Monza.

«Un momento di festa – spiega il presidente della Regione Attilio Fontana – nel quale riconosciamo meriti e impegno a persone e associazioni che, a vario titolo e in vari settori, si sono contraddistinti nella loro quotidianità o che, in chiave lombarda, hanno lasciato un segno tangibile durante le proprie attività. Il Consiglio regionale e la Giunta, a fronte delle numerose proposte pervenute, tutte meritevoli di attenzione, anche quest’anno hanno fatto sintesi individuando i premiati dell’edizione 2025».