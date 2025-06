Diversi i brianzoli protagonisti del Premio Rosa Camuna, consegnato giovedì in Regione Lombardia: Luciano Grella e Bernardo Caprotti alla memoria, la poetessa Antonetta Carrabs, il farmacista Andrea Mandelli. E Mimì Caruso, la giovane vincitrice di X-Factor. È il massimo riconoscimento assegnato a personalità e associazioni “che rappresentano il saper fare, la generosità e l’ingegno lombardo“. Alla cerimonia sono intervenuti il presidente della Regione Attilio Fontana e il presidente del Consiglio regionale Federico Romani.

Rosa Camuna 2025: Antonetta Carrabs

Antonetta Carrabs è giornalista pubblicista, scrittrice e poetessa di Monza. Un talento donato anche a chi ha più necessità: “Con ogni forma di espressione e scrittura – si legge nella motivazione del Consiglio regionale – trasmette un animo appassionato e un profondo rispetto per i diritti dell’uomo, la libertà e la sua dignità. Al fianco delle persone più fragili, malati, anziani, donne maltrattate e detenuti, con la forza delle parole e delle azioni riesce a scuotere le coscienze e a combattere l’indifferenza e la solitudine”.

Rosa Camuna 2025: Luciano Grella

Luciano Grella è stato premiato alla memoria. Stilista e sarto di fama internazionale. Un maestro di eleganza e stile che “giovanissimo – viene ricordato nella motivazione – ha trovato nella Milano della moda e dello stile il contesto più adatto per poter esprimere il suo talento e la sua creatività. Un protagonista delle sfilate degli anni ’60 e ’70, ma soprattutto un uomo concreto e un imprenditore lungimirante che ha saputo organizzare il settore di Confartigianato Moda offrendo prospettive di lavoro a moltissimi giovani di volontà e talento”;

Rosa Camuna 2025: Bernardo Caprotti

Alla memoria anche il premio per il signor Esselunga, Bernardo Caprotti: è stato un “Imprenditore lungimirante e visionario, capace di rivoluzionare il settore della grande distribuzione italiana introducendo standard di qualità e innovazione elevatissimi che hanno saputo accontentare i consumatori più esigenti e attenti ai dettagli”. Un successo che, si legge ancora, “è sempre stato accompagnato da un forte impegno sociale e con generosità e responsabilità ha sempre investito in progetti di solidarietà, assistenza e sostenibilità ambientale. Esselunga è tra i primi partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026”.

«Sono certa che il papà sarebbe stato davvero contento di ricevere questo prestigioso Premio: non ha mai accettato alcun tipo di riconoscimento, per sua abitudine, ma la Rosa Camuna gli avrebbe fatto davvero molto piacere. Pochi sanno che ha iniziato la sua attività ad Albiate, in Brianza, occupandosi del settore tessile manifatturiero. Poi il suo impegno si è concentrato sulla grande distribuzione e ha portato la sua, la nostra Esselunga, a diventare sempre più grande e presente non solo in Lombardia ma anche in altri territori. L’attenzione della Regione è un riconoscimento alla sua forza, alla determinazione e all’invidiabile lungimiranza», ha detto la figlia Marina Caprotti, amministratore delegato Esselunga.

Rosa Camuna 2025: Mimì Caruso

Il Premio Rosa Camuna è andato a ‘X Factor’ il talent show su Sky. E a ritirare il più alto riconoscimento attribuito da Regione Lombardia, è stata la vincitrice dell’ultima edizione: l’usmatese diciottenne Mimì Caruso. Insieme a lei a Palazzo Lombardia anche Francesca De Martino, original production entertainment director di Sky.

«È un onore – ha affermato Mimì Caruso – poter rappresentare un programma televisivo del calibro di ‘X Factor’ in una sede istituzionale come Regione Lombardia. Un palco che ha permesso a centinaia di giovani artisti di potersi esprimere attraverso il potere della musica e, allo stesso tempo, che ha ‘dato il La’ a carriere incredibili»

Nelle motivazione che accompagna il Premio Rosa Camuna, X Factor viene definito come “un grande show dedicato alla musica che coinvolge e appassiona i telespettatori in ogni fase della competizione: dalle selezioni, alle sfide fino al giorno della finale con l’attesa proclamazione del vincitore”. Un format unico, “che ha saputo valorizzare i talenti emergenti della nostra Regione, con un podio tutto lombardo nell’edizione 2024”. Il pubblico del programma condivide “con i concorrenti emozioni fortissime”, partecipando “ai dibattiti tra appassionati, giudici, critici musicali e pubblico, sempre godendo di musica di altissima qualità”.

Rosa Camuna 2025: Andrea Mandelli

«È un grande orgoglio per me ricevere questo premio che rappresenta un riconoscimento importante del nostro impegno quotidiano per offrire servizi sempre più efficienti in un settore fondamentale per la salute dei cittadini. Il nostro obiettivo è continuare a migliorare, valorizzando il ruolo dei farmacisti e declinando al meglio tutte le opportunità legate all’evoluzione di questa figura professionale centrale per la comunità», ha detto il presidente dell’Ordine dei Farmacisti italiani e dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Milano, Lodi, Monza e Brianza, il monzese Andrea Mandelli.

L’onorificenza gli è stata assegnata per la professionalità, l’impegno e la competenza che costantemente dedica al miglioramento di un servizio fondamentale per le comunità.