“Rinascita 21” alla Reggia: i ritratti di Emilia Vila per il riscatto femminile

Un progetto artistico, sociale ed emozionale per dare più consapevolezza alle donne delle loro potenzialità. Venerdì 13 gennaio alle 14 si inaugura in Villa Reale la mostra itinerante “Rinascita21” realizzata da Portraits-Emilia Vila. La rassegna, dopo il successo ottenuto al suo debutto nella sede della Regione Lombardia a Palazzo Pirelli, farà tappa a Monza fino a domenica 15. Ideata dalla fotografa bresciana Emilia Vila, “Rinascita21” è il frutto di un lavoro iniziato nel 2021 con lo scopo di aiutare tutte le donne in difficoltà e che a causa della pandemia hanno perso l’indipendenza o l’autostima, hanno subito tragedie, violenze o hanno affrontato malattie.

“Rinascita 21” alla Reggia: ventuno storie di ritorno alla vita

Ci sono ventuno storie, ventuno ritratti catartici per tornare a vivere, per dimostrare che è possibile rinascere dalle proprie ceneri come l’Araba fenice, per essere d’esempio ad altre donne che pensano di non farcela. Le immagini sono state realizzate da Emilia Vila, classe 1978, che dopo una carriera decennale nell’industria della moda ha deciso di dedicarsi nel 2010 alla fotografia, con l’ausilio di una squadra di specialisti, uno psicologo, un oncologo, un avvocato. Le protagoniste sono ritratte attraverso colori e abiti non convenzionali che esaltano la loro bellezza interiore ed esteriore. Le fotografie raccontano un prima e un dopo, quasi fosse la metafora della metamorfosi che trasforma il bruco in farfalla. Un passaggio che la stessa ideatrice ha vissuto.

«Solo nei momenti bui – racconta la fotografa – ti rendi conto che solo chi è passato attraverso le tue stesse esperienze può comprenderti. Per uscire da certe situazioni mi sono resa conto che occorre aiutare chi è precipitato in quel buco nero che sembra ingoiarti. Così ho ideato ‘Rinascita 21’, perché 21 è il numero di ogni nuovo inizio».

“Rinascita 21” alla Reggia: venerdì confronto tra associazioni al femminile

Affiancano le immagini mezzi audiovisivi per diffondere ancora meglio il messaggio. Nella giornata inaugurale della mostra saranno protagoniste le associazioni al femminile del territorio di Monza e Brianza che si confronteranno su diverse progettualità riguardanti i temi della violenza di genere, degli orfani di femminicidio, della maternità, dell’educazione finanziaria, imprenditoria femminile, dell’aspetti psicologici della vita di una donna.

“Rinascita 21” alla Reggia: quando visitare la mostra

Il pubblico potrà accedere liberamente alla mostra sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30. “Rinascita 21” è un progetto del Consiglio regionale della Lombardia con il patrocinio di OINP (Osservatorio Italiano Non Profit), Regione Lombardia, Consiglio per le Pari Opportunità e Consigliera di Parità di Regione Lombardia.