Questura di Monza, lunga esperienza nella Digos per il nuovo vicario del questore

Gonario Antonio Rainone è il nuovo Vicario del Questore di Monza e della Brianza. Il primo dirigente della Polizia di Stato ha assunto lunedì 3 novembre l’incarico subentrando a Paola Morsiani, “che ha concluso il proprio servizio nella Polizia di Stato per raggiunti limiti di età, dopo una lunga e brillante carriera” comunicano dalla Questura brianzola. Rainone, classe 1970, laureato in Giurisprudenza, è entrato nei ruoli della Polizia di Stato nel 2001 “e ha maturato un’articolata esperienza professionale in diversi ambiti operativi e dirigenziali”.

E’ stato tra l’altro vice dirigente della Digos alla Questura di Verona dal 2002 al 2010, dirigente Digos della Questura di Pisa fino al 2016), dove ha diretto anche la Squadra Mobile nel 2014, e ancora ha diretto la Digos della Questura di Brescia fino al 2021, quando ha conseguito la qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato. Da quella data al 2024 è stato alla guida della divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione della Questura di Pistoia, quindi, prima dell’arrivo in Brianza, vicario del Questore di Vercelli.

Gonario Antonio Rainone

Nuovo vicario del questore di Monza e Brianza: viene dalla Questura di Vercelli

Il nuovo Vicario del Questore di Monza e della Brianza vanta una vasta esperienza nella gestione dell’ordine pubblico, anche in occasione di grandi eventi nazionali e internazionali, tra cui visite di Capi di Stato e del Santo Padre, conferenze europee e manifestazioni di rilievo come Vinitaly e Mille Miglia. Si è distinto inoltre per il suo impegno nelle operazioni di contrasto al terrorismo interno e internazionale, guidando e coordinando attività investigative complesse presso le Questure di Verona, Pisa e Brescia, che hanno portato all’arresto e all’espulsione di persone coinvolte in organizzazioni terroristiche e insurrezionaliste di rilievo internazionale. “Con il nuovo incarico a Monza e della Brianza il dottor Rainone porterà la sua comprovata esperienza operativa e gestionale, assicurando continuità e impulso all’attività della Questura a tutela della sicurezza del territorio e della collettività” dicono dagli uffici di via Montevecchia.