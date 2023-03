Quasi ottant’anni e oltre 50 di carriera: Maurizio Vandelli, “Musica e parole” a Nova Milanese

Emozioni pure, anzi garantite. Una serata speciale tra musica e parole quella proposta sabato 5 marzo all’auditorium comunale di piazza Gioia a Nova Milanese. Organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune con “L’isola che non c’era”. Protagonista assoluto Maurizio Vandelli che ha ripercorso oltre cinquant’anni di carriera. Una carriera legata ai successi dell’Equipe ’84 e a Lucio Battisti. Non a caso i primi due brani che ha voluto proporre Vandelli sono stati “La luce dell’est” e “Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi” dell’indimenticato Battisti di cui il 5 marzo è ricorso l’ottantesimo anniversario della nascita. Una coincidenza fortuita per ricordare nel migliore dei modi Lucio Battisti.

Vandelli a Nova Milanese: due ore e mezzo di esibizione

Di poco più giovane, Maurizio Vandelli, classe 44, compirà 79 anni il prossimo 30 marzo. Una voce ancora pulita, la sua, che trascinato il numeroso pubblico in sala per quasi due ore e mezza di esibizione. Non un concerto vero e proprio, ma “Musiche e parole” come ha precisato Francesco Paracchini, direttore de “L’isola che non c’era” rivista musicale nata nel 1996 che da dodici anni ormai è divenuto anche un portale e organizza eventi. E così, chiacchierando sul palco, Maurizio Vandelli ha ricordato di quella volta che ha conosciuto Jimi Hendrix a casa del batterista dell’Equipe ’84 o quando è volato a Londra, vera capitale della musica, alla fine degli anni ’60. E poi ancora: «Vandelli era una apprezzato tecnico – ha sottolineato Paracchini – e ha collaborato con Lucio Battisti in studio per tante incisioni, insieme hanno “inventato” quell’effetto particolare all’inizio di “Pensieri e parole”». E dopo due ore e mezzo di “musiche e parole”, Maurizio Vandelli, accompagnato durante le esibizioni canore dal polistrumentista Alessio Saglia, si è fermato per quasi mezz’ora per fare foto con quanti erano intervenuti alla serata, per firmare autografi.

Vandelli a Nova Milanese: il libro cd andato a ruba

Dal settembre dell’anno scorso ha pubblicato un libro-Cd dal titolo “Emozioni garantite” le copie portate sabato sera sono andate letteralmente a ruba. Una bella serata davvero ricca di emozioni aperta dall’esibizione di Miriam Ricordi, cantautrice. «Cerchiamo sempre di valorizzare i giovani cantautori – ha sottolineato Paracchini – Miriam è stata tra i partecipanti del concorso che promuoviamo ogni anno “L’artista che non c’era”. Il bando per l’edizione di quest’ano è ancora aperto disponibile sul nostro sito». La serata con Vandelli ha chiuso il trittico di appuntamenti proposti da “L’isola che non c’era” iniziato con un omaggio alla scuola cantautorale genovese e proseguita con le poesie musicate di Edoardo De Filippo.