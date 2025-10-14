È tempo di pulizia per il letto del Rio Molgorana che attraversa Usmate Velate per arrivare poi ad Arcore. Il lavoro di pulizia e di messa in sicurezza, che avviene ogni anni, prevede l’impegno di 12mila euro da parte dell’amministrazione per rimuovere la presenza di fango nelle vasche di laminazione e di vegetazione lungo il canale. “Per poter defluire con regolarità anche nelle situazioni di maggior criticità“, segnala il Comune.

«Come ogni anno, interveniamo con la pulizia del canale del Rio Molgorana da via Dante fino allo scolmatore al confine con Arcore», dichiara Lisa Mandelli, sindaco di Usmate Velate.