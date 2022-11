Provincia di Monza e Brianza: pioggia di bandi per i lavori nelle scuole superiori

Sono l’istituto Milani di Meda e l’ex elementare di Agrate Brianza i nuovi interventi previsti dalla Provincia di Monza nelle scuole superiori, che ha aperto i bandi per realizzare palestra e centrale termica nel primo caso e per l’ampliamento in vista della succursale dell’istituto superiore Floriani nel secondo. Gli interventi sono finanziati dal Pnrr e valgono 18 milioni di euro: i bandi saranno chiusi il 6 dicembre.

Per il presidente Luca Santambrogio e per la consigliera delegata Martina Cambiaghi, i progetti in ambito scolastico “procedono come da cronoprogramma”. “Fra i nostri obiettivi si rinnova la particolare attenzione al miglioramento degli edifici scolastici di competenza su tutto il territorio per garantire a studenti, docenti, personale scolastico, ma anche realtà associative e sportive del territorio, luoghi, strutture e spazi più adeguati per le loro molteplici attività”.

Provincia di Monza e Brianza: i bandi già aperti e in arrivo

La Provincia ha già aperto anche i bandi per interventi al Majorana di Cesano Maderno per 1,5 milioni, al Mosè Bianchi di Monza per 440mila euro, al Pacle Morante di Limbiate per 975mila, al Marie Curie di Meda per 1,6 milioni. Peraltro l’ente provinciale conta di avviare entro novembre le procedure di gara anche per manutenzioni al Gandhi di Besana, al Versari di Cesano, al Mapelli di Monza, al Fermi di Desio e ancora al Curie di Meda, mentre sul fronte degli adeguamenti anticendio arrivano nello stesso periodo le gare per lo Zucchi, le due sedi del Frisi, il Ferrari e l’Olivetti di Monza, il Majorana di Desio, il Meroni di Lissone, il Modigliani di Giussano, il Milani di Meda, il Parini di Seregno, la succursale del Gandhi di Besana, il Versari di Cesano.