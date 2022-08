Prorogato a Seregno il bando per il bonus comunale energia

È stata prorogata da venerdì 29 luglio a venerdì 16 settembre la scadenza del bando per l’accesso al bonus comunale energia, per il quale l’amministrazione comunale di Seregno ha stanziato 230mila euro per la sezione ordinaria, finalizzata ad offrire un sostegno alle famiglie nel pagamento delle utenze domestiche, ed ulteriori 20mila euro per la sezione speciale, a beneficio dei nuclei familiari che, negli ultimi mesi, abbiano accolto i profughi fuggiti dall’Ucraina a causa dell’invasione russa.

Bonus energia: il dettaglio del bando

Possono accedere alla sezione ordinaria i residenti sul territorio seregnese, che abbiano un’attestazione Isee non superiore ai 30mila euro. Per entrambe le sezioni, le domande andranno recapitate online, al link che si trova sul sito internet www.comune.seregno.mb.it, via mail, all’indirizzo info.protocollo@seregno.info, o direttamente all’ufficio comunale protocollo di via Umberto I 78. Per informazioni o per un supporto nella compilazione della modulistica, è possibile rivolgersi agli uffici dei servizi sociali di via Oliveti 17 (telefoni: 0362/ 263.401 o 0362/ 263.402; mail: bonus_comunale_energia@seregno.info).

Sostegno al pagamento degli affitti: presto un bando

Parallelamente, è annunciato anche un bando di sostegno al pagamento degli affitti, che aprirà entro la seconda settimana di settembre e chiuderà domenica 7 ottobre. Le erogazioni saranno indirizzate in questo caso ai conduttori delle unità abitative, residenti sul territorio comunale da almeno un semestre, che si trovino in una situazione di disagio economico.