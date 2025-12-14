Premio Costruiamo il futuro a 78 associazioni: l’elenco delle brianzole

Ci sono anche numerose realtà della provincia di Monza e Brianza tra le 78 complessive alle quali sono stati assegnati contributi per un totale di 121mila euro in occasione del Premio Costruiamo il Futuro per le province di Lecco e Monza e Brianza, evento finale celebrato al PalaBCC di Carate Brianza, nella sua ventitreesima edizione, con numeri da record. I contributi come sempre sono andati a realtà impegnate in ambito sociale, culturale, sportivo e ambientale. “L’obiettivo dell’iniziativa, promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro – si legge in una nota – è supportare in modo concreto – grazie al contributo di partner come Intesa Sanpaolo, Enel, Terna, Sapio, Esprinet e BCC Carate Brianza e Treviglio – il lavoro prezioso degli enti di piccole dimensioni che ogni giorno s’impegnano per favorire integrazione, inclusione e assistenza, dimostrando una costante attenzione nei confronti di chi manifesta un bisogno“. Il Premio, nel corso dell’anno, fa tappa anche a Milano, a Bergamo, in Valtellina e in Valle Camonica.

Premio Costruiamo il futuro al PalaBCC di Carate Brianza

Record di domande, 354, rispetto alle 291 dell’anno scorso, per il bando pubblicato sul sito costruiamoilfuturo.it. A effettuare la selezione è stato un Comitato costituito ad hoc che si è riunito lo scorso 21 novembre. L’evento finale, con la premiazione sul palco dei rappresentanti di tutte le 78 associazioni vincitrici, è stato condotto come sempre da Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, affiancato dalla vicepresidente Elisa Mattavelli. Ospiti speciali della giornata sono state la ballerina e conduttrice tv Samanta Togni e la senatrice Giusy Versace.

«Nel corso delle sue ventitré edizioni in Brianza, il Premio Costruiamo il Futuro è riuscito a dare una mano a un numero via via maggiore di splendide associazioni del territorio: sono loro a rendere ogni giorno migliore il mondo in cui viviamo, meritano attenzione concreta – sottolinea Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro–. All’interno delle province di Lecco e Monza e Brianza abbiamo distribuito finora oltre 1,1 milioni di euro a 621 “Eroi del quotidiano”. Quest’anno sono state ben 354 le realtà che hanno risposto all’invito di segnalare le loro necessità ed è stato possibile soddisfare più del 20% delle richieste».

I premiati Claudia Galli e Giovanni Sala

Premio Costruiamo il Futuro: 5mila euro a quattro realtà di Monza e Brianza

Gli assegni sono stati destinati ad associazioni sparse in quaranta comuni della Brianza. A conquistare i premi maggiori, da cinquemila euro, sono state quattro realtà della provincia di Monza e Brianza e tre di Lecco. Per quanto riguarda la provincia di Monza, la prima a essere premiata è stata Casa Base Jo, di Besana in Brianza, attiva nel campo del sostegno scolastico, familiare e sportivo, che ha conquistato il premio Monza Sociale di Intesa Sanpaolo e lo utilizzerà per sostenere il progetto Sport-in, che promuove attività sportive inclusive per giovani con e senza disabilità. Un altro assegno da cinquemila euro sarà utilizzato in comune da due associazioni sportive di Lissone, la Gal Lissone e la Polisportiva Sole, che lo valorizzeranno per ampliare gli spazi delle attività, acquistare nuova attrezzatura e sviluppare percorsi sportivi integrati, consolidando in questo modo la loro proficua collaborazione. Il Premio Monza sportivo BCC permetterà invece alla Parrocchia Santa Maria Nascente di Meda di coprire le spese di ristrutturazione che si sono rese necessarie dopo l’alluvione del mese di ottobre, che ha causato ingenti danni.

«Per BCC Carate e Treviglio sostenere il Premio Costruiamo il Futuro significa valorizzare il cuore pulsante delle nostre comunità: le associazioni sportive, sociali e culturali che, con impegno quotidiano, generano coesione e opportunità di crescita – spiega Ruggero Redaelli, presidente BCC Carate e Treviglio –. Il nostro coinvolgimento nasce dalla convinzione che lo sviluppo di un territorio passi anche dalla capacità di riconoscere e accompagnare chi opera per il bene comune. Siamo inoltre particolarmente orgogliosi che la cerimonia di premiazione di quest’anno si svolga al PalaBCC Carate e Treviglio, un luogo simbolico per la nostra Banca e per Carate Brianza: uno spazio aperto, pensato per accogliere persone, iniziative e storie di valore. Ospitare il Premio Costruiamo il Futuro e la sua prestigiosa Fondazione significa, per noi, confermare concretamente la nostra vicinanza al territorio e rinnovare il nostro impegno a essere una Banca mutualistica che sostiene e fa crescere le sue comunità».

Premio Amazon a In-Presa di Carate

Ad aggiudicarsi il Premio Amazon è stata, infine, la Società Cooperativa Sociale In-Presa, di Carate Brianza, che si occupa di formazione professionale e aiuto allo studio, rivolgendosi in particolare a ragazzi in situazione di dispersione scolastica e a rischio di disagio sociale. Il contributo verrà utilizzato per finanziare il coinvolgimento di una figura educativa a supporto delle attività inclusive e potenziare i diversi laboratori già attivi. Riconoscimento di tremila euro all‘Iride, di Monza, che si occupa di valorizzare i talenti delle persone, lo utilizzerà per allestire una nuova cucina e una sala da pranzo per attività culinarie, corsi di cucina, laboratori per bambini ed eventi aperti alla comunità.

Le medaglie d’oro ai volontari delle associazioni per il particolare impegno e dedizione profusi sono andare a Claudia Galli e Giovanni Sala: la prima, impegnata all’interno di Casa Base Jo, a Besana Brianza, da tempo apre la sua casa a bambini che hanno bisogno di accoglienza. Giovanni, invece, è da oltre cinquant’anni una figura fondamentale della Virtus Calco, dove ha ricoperto numerosi incarichi fino alla presidenza, distinguendosi sempre per impegno, lealtà e spirito di servizio.

Premio Costruiamo il Futuro, tutte le associazioni premiate

Premio Costruiamo il Futuro Brianza – Associazioni premiate

Contributo 5.000 euro

1) Casa Base Jo (Besana in Brianza) – Categoria Monza Sociale Intesa Sanpaolo

2) Società Cooperativa Sociale In-Presa – Casa Emilia (Carate Brianza) – Categoria Amazon

3) Gal Lissone + Polisportiva Sole (Lissone) – Categoria Sport

4) Parrocchia Santa Maria Nascente (Meda) – Categoria Monza Sportivo BCC

5) Associazione La Goccia (Lecco) – Categoria Lecco Sociale

6) Soccorso Bellanese (Bellano) – Categoria Lecco Sociale

7) Il Manto De Acucenas (Merate) – Categoria Sport e Disabilità Allianz

Contributo 3.000 euro

8) L’iride Società Cooperativa Sociale – Categoria Sport e Disabilità Allianz

9) Associazione Fabio Sassi (Merate) – Categoria Lecco Sociale

Contributo 2.500 euro

10) Associazione Volontari Ospedalieri (Carate Brianza) – Categoria Monza Sociale BCC

11) Felicemente Segui l’Onda Alzheimer Brianza (Carate Brianza) – Categoria Monza Sociale BCC

Contributo 2.000 euro

12) L’Aurora (Muggiò) – Categoria Sport e Disabilità Allianz

13) Carcere Aperto (Monza) – Categoria Monza Sociale

14) Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria – Centro Mamma Rita (Monza) – Categoria Monza Sociale

15) Caritas Comunità Pastorale “Santa Maria” Parrocchiale (Lesmo) – Categoria Monza Sociale

16) Club Alpino Italiano Sezione di Carate Brianza (Carate Brianza) – Categoria Monza Sportivo

17) Unione Sportiva Kennedy (Limbiate) – Categoria Monza Sportivo

18) Team Pasturo (Pasturo) – Categoria Lecco Sportivo

19) Gruppo Sportivo Rogeno (Rogeno) – Categoria Lecco Sportivo

20) Gs Virtus Calco (Calco) – Categoria Lecco Sportivo

21) Vibes (Galbiate) – Categoria Lecco Sportivo

22) Polisportiva Rovinata (Lecco) – Categoria Lecco Sportivo

Contributo 1.000 euro

23) La Nostra Famiglia (Lecco) – Categoria Lecco Sportivo

24) Agaph (Cernusco Lombardone) – Categoria Lecco Sociale

25) Servizio Cani Guida dei Lions e Ausili per la Mobilità dei non Vedenti (Limbiate) – Categoria Monza Sociale

26) AS.V.A.P Monza (Monza) – Categoria Monza Sociale

27) Cooperativa Fraternità Capitanio (Monza) – Categoria Monza Sociale

28) Diritti Insieme (Monza) – Categoria Monza Sociale

29) Cooperativa Sociale Monza 2000 (Monza) – Categoria Monza Sociale

30) Associazione Famiglia Peppino Fumagalli – Peso Positivo (Monza) – Categoria Monza Sociale

31) Alberi e Frutti (Seregno) – Categoria Monza Sociale

32) Arcoiris (Besana in Brianza) – Categoria Monza Sociale

33) Centro Anziani Sereni e Attivi (Arcore) – Categoria Monza Sociale

34) Il Giunco (Brugherio) – Categoria Monza Sociale

35) Amalo (Seveso) – Categoria Monza Sociale

36) Parrocchia San Vittore – Oratorio San Giuseppe (Missaglia) – Categoria Lecco Sociale

37) Ali per la Scuola (Calolziocorte) – Categoria Lecco Sociale

38) Fondazione Anfora (Calolziocorte) – Categoria Lecco Sociale

39) Anteas Lecco (Lecco) – Categoria Lecco Sociale

40) Mano Amica (Barzanò) – Categoria Lecco Sociale

41) FRA Gocce di Luce (Nibionno) – Categoria Lecco Sociale

42) Panathlon Monza e Brianza (Monza) – Categoria Monza Sportivo

43) Vigor Seregno Basket in Carrozzina (Seregno) – Categoria Monza Sportivo

44) 618 Motorsport (Giussano) – Categoria Monza Sportivo

45) Bu Sen Arcore (Arcore) – Categoria Monza Sportivo

46) Milano Table Tennis Academy (Biassono) – Categoria Monza Sportivo

47) Polis Sgp II Seregno (Seregno) – Categoria Monza Sportivo

48) Basket Lecco (Lecco) – Categoria Lecco Sportivo

49) Pallavolo Missaglia (Missaglia) – Categoria Lecco Sportivo

50) Oltretutto 97 (Malgrate) – Categoria Lecco Sportivo

51) Associazione Sportiva Montevecchia (Montevecchia) – Categoria Lecco Sportivo

52) Torrevilla Bike (Monticello) – Categoria Lecco Sport

53) Polisportiva Triuggese (Triuggio) – Categoria Monza Sportivo

54) Climbers Triuggio (Triuggio) – Categoria Monza Sportivo

55) Teatro Antonio Belloni (Barlassina) – Categoria Monza Cultura

56) Amici della Storia della Brianza (Bernareggio) – Categoria Monza Cultura

57) ProLoco Carate Brianza (Carate Brianza) – Categoria Monza Cultura

58) Istituzione Culturale Don Carlo Gnocchi (Carate Brianza) – Categoria Monza Cultura

59) Gruppo Amici del Presepe (Lissone) – Categoria Monza Cultura

60) Associazione Carrobiolo (Monza) – Categoria Monza Cultura

61) Triuggio Marching Band (Triuggio) – Categoria Monza Cultura

62) Piccolo Coro La Goccia (Vimercate) – Categoria Monza Cultura

63) Coro Brianza (Missaglia) – Categoria Lecco Cultura

64) Il Sentiero delle Fate (Missaglia) – Categoria Lecco Cultura

65) Associazione Culturale la Campagnola (Olgiate Molgora) – Categoria Lecco Cultura

66) Sottinsù – Associazione Culturale (Bollate) – Categoria Monza Cultura

67) Amici del Paese Macherio (Macherio) – Categoria Ambiente

68) Gruppo Comunale Protezione Civile Bulciago (Bulciago) – Categoria Ambiente

69) Fiab – LeccoCiclabile (Galbiate) – Categoria Ambiente

70) CAI Sezione di Rovagnate (La Valletta Brianza) – Categoria Ambiente

71) Polisportiva Cgb (Brugherio) – Categoria Monza Sportivo BCC

72) Gruppo Sportivo Oratorio San Pio X (Cesano Maderno) – Categoria Monza Sportivo BCC

73) 5 Cerchi Seregno (Seregno) – Categoria Monza Sportivo BCC

74) Gruppo Sportivo Oratorio Sulbiate (Sulbiate) – Categoria Monza Sportivo BCC

75) Asdo Verano (Verano Brianza) – Categoria Monza Sportivo BCC

Associazioni premiate con forniture tecnico-sportive

76) CAI Sezione E. Esposito di Calolziocorte (Calolziocorte) – Fornitura del valore di mille euro

77) Pallacanestro Masters (Carate Brianza) – Fornitura del valore di mille euro

78) Oratori Triuggesi (Triuggio) – Defibrillatore semiautomatico

Volontari premiati

Claudia Galli di Casa Base Jo (Besana in Brianza)

Giovanni Sala di Virtus Calco (Calco)