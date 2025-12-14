Premio Costruiamo il futuro a 78 associazioni: l’elenco delle brianzole

Ci sono anche numerose realtà della provincia di Monza e Brianza tra le 78 complessive alle quali sono stati assegnati contributi per un totale di 121mila euro in occasione del Premio Costruiamo il Futuro per le province di Lecco e Monza e Brianza, evento finale celebrato al PalaBCC di Carate Brianza, nella sua ventitreesima edizione, con numeri da record. I contributi come sempre sono andati a realtà impegnate in ambito sociale, culturale, sportivo e ambientale. “L’obiettivo dell’iniziativa, promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro – si legge in una nota – è supportare in modo concreto – grazie al contributo di partner come Intesa Sanpaolo, Enel, Terna, Sapio, Esprinet e BCC Carate Brianza e Treviglio – il lavoro prezioso degli enti di piccole dimensioni che ogni giorno s’impegnano per favorire integrazione, inclusione e assistenza, dimostrando una costante attenzione nei confronti di chi manifesta un bisogno“. Il Premio, nel corso dell’anno, fa tappa anche a Milano, a Bergamo, in Valtellina e in Valle Camonica.
Premio Costruiamo il futuro al PalaBCC di Carate Brianza
Record di domande, 354, rispetto alle 291 dell’anno scorso, per il bando pubblicato sul sito costruiamoilfuturo.it. A effettuare la selezione è stato un Comitato costituito ad hoc che si è riunito lo scorso 21 novembre. L’evento finale, con la premiazione sul palco dei rappresentanti di tutte le 78 associazioni vincitrici, è stato condotto come sempre da Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, affiancato dalla vicepresidente Elisa Mattavelli. Ospiti speciali della giornata sono state la ballerina e conduttrice tv Samanta Togni e la senatrice Giusy Versace.
«Nel corso delle sue ventitré edizioni in Brianza, il Premio Costruiamo il Futuro è riuscito a dare una mano a un numero via via maggiore di splendide associazioni del territorio: sono loro a rendere ogni giorno migliore il mondo in cui viviamo, meritano attenzione concreta – sottolinea Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro–. All’interno delle province di Lecco e Monza e Brianza abbiamo distribuito finora oltre 1,1 milioni di euro a 621 “Eroi del quotidiano”. Quest’anno sono state ben 354 le realtà che hanno risposto all’invito di segnalare le loro necessità ed è stato possibile soddisfare più del 20% delle richieste».
Premio Costruiamo il Futuro: 5mila euro a quattro realtà di Monza e Brianza
Gli assegni sono stati destinati ad associazioni sparse in quaranta comuni della Brianza. A conquistare i premi maggiori, da cinquemila euro, sono state quattro realtà della provincia di Monza e Brianza e tre di Lecco. Per quanto riguarda la provincia di Monza, la prima a essere premiata è stata Casa Base Jo, di Besana in Brianza, attiva nel campo del sostegno scolastico, familiare e sportivo, che ha conquistato il premio Monza Sociale di Intesa Sanpaolo e lo utilizzerà per sostenere il progetto Sport-in, che promuove attività sportive inclusive per giovani con e senza disabilità. Un altro assegno da cinquemila euro sarà utilizzato in comune da due associazioni sportive di Lissone, la Gal Lissone e la Polisportiva Sole, che lo valorizzeranno per ampliare gli spazi delle attività, acquistare nuova attrezzatura e sviluppare percorsi sportivi integrati, consolidando in questo modo la loro proficua collaborazione. Il Premio Monza sportivo BCC permetterà invece alla Parrocchia Santa Maria Nascente di Meda di coprire le spese di ristrutturazione che si sono rese necessarie dopo l’alluvione del mese di ottobre, che ha causato ingenti danni.
«Per BCC Carate e Treviglio sostenere il Premio Costruiamo il Futuro significa valorizzare il cuore pulsante delle nostre comunità: le associazioni sportive, sociali e culturali che, con impegno quotidiano, generano coesione e opportunità di crescita – spiega Ruggero Redaelli, presidente BCC Carate e Treviglio –. Il nostro coinvolgimento nasce dalla convinzione che lo sviluppo di un territorio passi anche dalla capacità di riconoscere e accompagnare chi opera per il bene comune. Siamo inoltre particolarmente orgogliosi che la cerimonia di premiazione di quest’anno si svolga al PalaBCC Carate e Treviglio, un luogo simbolico per la nostra Banca e per Carate Brianza: uno spazio aperto, pensato per accogliere persone, iniziative e storie di valore. Ospitare il Premio Costruiamo il Futuro e la sua prestigiosa Fondazione significa, per noi, confermare concretamente la nostra vicinanza al territorio e rinnovare il nostro impegno a essere una Banca mutualistica che sostiene e fa crescere le sue comunità».
Premio Amazon a In-Presa di Carate
Ad aggiudicarsi il Premio Amazon è stata, infine, la Società Cooperativa Sociale In-Presa, di Carate Brianza, che si occupa di formazione professionale e aiuto allo studio, rivolgendosi in particolare a ragazzi in situazione di dispersione scolastica e a rischio di disagio sociale. Il contributo verrà utilizzato per finanziare il coinvolgimento di una figura educativa a supporto delle attività inclusive e potenziare i diversi laboratori già attivi. Riconoscimento di tremila euro all‘Iride, di Monza, che si occupa di valorizzare i talenti delle persone, lo utilizzerà per allestire una nuova cucina e una sala da pranzo per attività culinarie, corsi di cucina, laboratori per bambini ed eventi aperti alla comunità.
Le medaglie d’oro ai volontari delle associazioni per il particolare impegno e dedizione profusi sono andare a Claudia Galli e Giovanni Sala: la prima, impegnata all’interno di Casa Base Jo, a Besana Brianza, da tempo apre la sua casa a bambini che hanno bisogno di accoglienza. Giovanni, invece, è da oltre cinquant’anni una figura fondamentale della Virtus Calco, dove ha ricoperto numerosi incarichi fino alla presidenza, distinguendosi sempre per impegno, lealtà e spirito di servizio.
Premio Costruiamo il Futuro, tutte le associazioni premiate
Premio Costruiamo il Futuro Brianza – Associazioni premiate
Contributo 5.000 euro
1) Casa Base Jo (Besana in Brianza) – Categoria Monza Sociale Intesa Sanpaolo
2) Società Cooperativa Sociale In-Presa – Casa Emilia (Carate Brianza) – Categoria Amazon
3) Gal Lissone + Polisportiva Sole (Lissone) – Categoria Sport
4) Parrocchia Santa Maria Nascente (Meda) – Categoria Monza Sportivo BCC
5) Associazione La Goccia (Lecco) – Categoria Lecco Sociale
6) Soccorso Bellanese (Bellano) – Categoria Lecco Sociale
7) Il Manto De Acucenas (Merate) – Categoria Sport e Disabilità Allianz
Contributo 3.000 euro
8) L’iride Società Cooperativa Sociale – Categoria Sport e Disabilità Allianz
9) Associazione Fabio Sassi (Merate) – Categoria Lecco Sociale
Contributo 2.500 euro
10) Associazione Volontari Ospedalieri (Carate Brianza) – Categoria Monza Sociale BCC
11) Felicemente Segui l’Onda Alzheimer Brianza (Carate Brianza) – Categoria Monza Sociale BCC
Contributo 2.000 euro
12) L’Aurora (Muggiò) – Categoria Sport e Disabilità Allianz
13) Carcere Aperto (Monza) – Categoria Monza Sociale
14) Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria – Centro Mamma Rita (Monza) – Categoria Monza Sociale
15) Caritas Comunità Pastorale “Santa Maria” Parrocchiale (Lesmo) – Categoria Monza Sociale
16) Club Alpino Italiano Sezione di Carate Brianza (Carate Brianza) – Categoria Monza Sportivo
17) Unione Sportiva Kennedy (Limbiate) – Categoria Monza Sportivo
18) Team Pasturo (Pasturo) – Categoria Lecco Sportivo
19) Gruppo Sportivo Rogeno (Rogeno) – Categoria Lecco Sportivo
20) Gs Virtus Calco (Calco) – Categoria Lecco Sportivo
21) Vibes (Galbiate) – Categoria Lecco Sportivo
22) Polisportiva Rovinata (Lecco) – Categoria Lecco Sportivo
Contributo 1.000 euro
23) La Nostra Famiglia (Lecco) – Categoria Lecco Sportivo
24) Agaph (Cernusco Lombardone) – Categoria Lecco Sociale
25) Servizio Cani Guida dei Lions e Ausili per la Mobilità dei non Vedenti (Limbiate) – Categoria Monza Sociale
26) AS.V.A.P Monza (Monza) – Categoria Monza Sociale
27) Cooperativa Fraternità Capitanio (Monza) – Categoria Monza Sociale
28) Diritti Insieme (Monza) – Categoria Monza Sociale
29) Cooperativa Sociale Monza 2000 (Monza) – Categoria Monza Sociale
30) Associazione Famiglia Peppino Fumagalli – Peso Positivo (Monza) – Categoria Monza Sociale
31) Alberi e Frutti (Seregno) – Categoria Monza Sociale
32) Arcoiris (Besana in Brianza) – Categoria Monza Sociale
33) Centro Anziani Sereni e Attivi (Arcore) – Categoria Monza Sociale
34) Il Giunco (Brugherio) – Categoria Monza Sociale
35) Amalo (Seveso) – Categoria Monza Sociale
36) Parrocchia San Vittore – Oratorio San Giuseppe (Missaglia) – Categoria Lecco Sociale
37) Ali per la Scuola (Calolziocorte) – Categoria Lecco Sociale
38) Fondazione Anfora (Calolziocorte) – Categoria Lecco Sociale
39) Anteas Lecco (Lecco) – Categoria Lecco Sociale
40) Mano Amica (Barzanò) – Categoria Lecco Sociale
41) FRA Gocce di Luce (Nibionno) – Categoria Lecco Sociale
42) Panathlon Monza e Brianza (Monza) – Categoria Monza Sportivo
43) Vigor Seregno Basket in Carrozzina (Seregno) – Categoria Monza Sportivo
44) 618 Motorsport (Giussano) – Categoria Monza Sportivo
45) Bu Sen Arcore (Arcore) – Categoria Monza Sportivo
46) Milano Table Tennis Academy (Biassono) – Categoria Monza Sportivo
47) Polis Sgp II Seregno (Seregno) – Categoria Monza Sportivo
48) Basket Lecco (Lecco) – Categoria Lecco Sportivo
49) Pallavolo Missaglia (Missaglia) – Categoria Lecco Sportivo
50) Oltretutto 97 (Malgrate) – Categoria Lecco Sportivo
51) Associazione Sportiva Montevecchia (Montevecchia) – Categoria Lecco Sportivo
52) Torrevilla Bike (Monticello) – Categoria Lecco Sport
53) Polisportiva Triuggese (Triuggio) – Categoria Monza Sportivo
54) Climbers Triuggio (Triuggio) – Categoria Monza Sportivo
55) Teatro Antonio Belloni (Barlassina) – Categoria Monza Cultura
56) Amici della Storia della Brianza (Bernareggio) – Categoria Monza Cultura
57) ProLoco Carate Brianza (Carate Brianza) – Categoria Monza Cultura
58) Istituzione Culturale Don Carlo Gnocchi (Carate Brianza) – Categoria Monza Cultura
59) Gruppo Amici del Presepe (Lissone) – Categoria Monza Cultura
60) Associazione Carrobiolo (Monza) – Categoria Monza Cultura
61) Triuggio Marching Band (Triuggio) – Categoria Monza Cultura
62) Piccolo Coro La Goccia (Vimercate) – Categoria Monza Cultura
63) Coro Brianza (Missaglia) – Categoria Lecco Cultura
64) Il Sentiero delle Fate (Missaglia) – Categoria Lecco Cultura
65) Associazione Culturale la Campagnola (Olgiate Molgora) – Categoria Lecco Cultura
66) Sottinsù – Associazione Culturale (Bollate) – Categoria Monza Cultura
67) Amici del Paese Macherio (Macherio) – Categoria Ambiente
68) Gruppo Comunale Protezione Civile Bulciago (Bulciago) – Categoria Ambiente
69) Fiab – LeccoCiclabile (Galbiate) – Categoria Ambiente
70) CAI Sezione di Rovagnate (La Valletta Brianza) – Categoria Ambiente
71) Polisportiva Cgb (Brugherio) – Categoria Monza Sportivo BCC
72) Gruppo Sportivo Oratorio San Pio X (Cesano Maderno) – Categoria Monza Sportivo BCC
73) 5 Cerchi Seregno (Seregno) – Categoria Monza Sportivo BCC
74) Gruppo Sportivo Oratorio Sulbiate (Sulbiate) – Categoria Monza Sportivo BCC
75) Asdo Verano (Verano Brianza) – Categoria Monza Sportivo BCC
Associazioni premiate con forniture tecnico-sportive
76) CAI Sezione E. Esposito di Calolziocorte (Calolziocorte) – Fornitura del valore di mille euro
77) Pallacanestro Masters (Carate Brianza) – Fornitura del valore di mille euro
78) Oratori Triuggesi (Triuggio) – Defibrillatore semiautomatico
Volontari premiati
Claudia Galli di Casa Base Jo (Besana in Brianza)
Giovanni Sala di Virtus Calco (Calco)