Prefettura di Monza, accordo per potenziare il gruppo interforze antimafia

Un accordo di collaborazione per potenziare l’azione del gruppo interforze antimafia istituito in prefettura, organismo che svolge il monitoraggio degli appalti pubblici e di prevenzione dell’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale, è stato siglato giovedì 30 ottobre tra l’Ente di via Montevecchia e il Tribunale di Monza e le Procure della Repubblica di Milano e di Monza. Si tratta di un provvedimento, spiega la Prefettura: “in attuazione delle previsioni del decreto del Ministro dell’Interno del 2 ottobre 2023”.

Prefettura di Monza, il gruppo monitora gli appalti pubblici e previene le infiltrazioni mafiose

Il patto, sottoscritto alla presenza anche dei vertici territoriali delle Forze di polizia e della DIA, “individua un modello di collaborazione stabile tra la Prefettura e gli uffici giudiziari – spiegano ancora da via Montevecchia – per assicurare uno scambio informativo reciproco con riferimento agli esiti delle rispettive attività, nel rispetto del segreto istruttorio e delle prerogative di ciascun ufficio“.

Il Prefetto Enrico Roccatagliata ha ringraziaro la Presidente del Tribunale di Monza Gabriella Mariconda, il Procuratore di Milano Marcello Viola e il Procuratore di Monza Claudio Gittardi “per aver voluto assicurare l’adesione dei propri uffici all’accordo”.