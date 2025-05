“Pezzotto” per vedere gratis partite e serie tv: 16 brianzoli sanzionati

I furbetti del “pezzotto” per vedere gratis partite e serie tv ci sono anche in Brianza. Sedici quelli individuati dalla Guardia di Finanza e sanzionati sugli oltre 2.200 pizzicati in tutta la Penisola. A darne notizia è stato il commissario Agcom, il brianzolo Massimiliano Capitanio. “La sanzione comminata – spiega – è di 154 euro ma può arrivare a 5000 euro in caso di recidiva. Previsto inoltre l’inserimento in una black list di tutti i nominativi individuati“.

Precisamente sono stati 2.266 i nomi di utenti individuati dalle Fiamme gialle. Persone che hanno utilizzato un dispositivo che consente di usufruire senza pagare delle piattaforme di streaming.

Capitanio (Agcom): “Nominativi in una black list e si configurano reati penali”

Se da lungo tempo la Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato una specifica campagna contro la pirateria online, la novità è che le sanzioni sono arrivate ora a colpire direttamente gli utenti finali e non solo le “organizzazioni” che forniscono il “servizio” prefigurando inoltre reati di tipo penale: “infrangendo la Legge 93/2023 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”) – spiega Capitanio – oltre che la Legge sul diritto d’autore (Legge 633/1941), con l’articolo 171 octies che punisce chi accede consapevolmente a contenuti protetti tramite mezzi illeciti, con reclusione fino a 3 anni e multa fino a 15.493 euro e in alcuni casi viene contestato anche il reato previsto dall’articolo 640 del Codice penale, truffa, se si trae un vantaggio economico illecito a danno di un servizio regolarmente pagato da altri utenti”.