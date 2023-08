Per sei mesi fino a Seveso sulla Vespa rubata: incastrato dal semaforo rosso

Circolava per Seveso in sella a una Vespa rubata, da oltre sei mesi avanti e indietro tra Milano e la Brianza. Ed è stato incastrato da un semaforo rosso. Decisivo in tutta la vicenda un milanese che si era visto notificare un verbale per l’infrazione rilevata in corso Garibaldi, nonostante la sua moto fosse stata rubata nel dicembre dell’anno scorso.

Si è quindi rivolto alla polizia locale cittadina che, grazie alle immagini della videosorveglianza e ai dispositivi lettura targa, ha potuto ricostruire le abitudini della persona che circolava con il mezzo rubato.

E lunedì 8 agosto gli agenti in servizio intorno alla stazione ferroviaria di piazza Mazzini hanno sorpreso l’uomo, un cittadino di 56 anni, italiano, residente a Milano e già con precedenti di polizia, che ha ammesso i fatti ed è stato immediatamente deferito all’autorità giudiziaria. La Vespa è stata restituita al legittimo proprietario.