Pedone investito mentre attraversa via Prealpi a Giussano, soccorso in codice giallo

Pedone investito da un’auto attorno alle 18 di domenica 26 gennaio a Giussano, in via Prealpi, di fronte al centro commerciale Carrefour. Soccorso in gravi condizioni un 78enne che è stato travolto da un’auto, una vecchia Fiat Punto, mentre attraversava la strada, dalle prime informazioni pare sulle strisce pedonali.

Pedone investito a Giussano

Pedone investito a Giussano, rilievi dei carabinieri: traffico e disagi

Appena arrivata una chiamata al 112 si sono portate sul posto un’ambulanza e un’automedica da Desio con personale sanitario inviato dal 118 oltre che una pattuglia dei carabinieri della locale stazione dell’Arma per ricostruire l’accaduto. Il pedone è stato assistito sul posto dal personale paramedico e quindi trasferito all’ospedale in codice giallo.

I mezzi di soccorso e i carabinieri sul posto

Inevitabilmente, data la strada particolarmente frequentata, si sono formate alcune code e disagi anche a causa della chiusura di una delle due corsie di marcia per consentire i soccorsi e i rilievi.