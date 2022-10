Patronale di Sovico: benemerenza cittadina alla volontaria Maria Grazia Motta

Civica benemerenza alla sovicese Maria Grazia Motta per l’operato che svolge a livello locale e non nelle molteplici attività di volontariato espletate a supporto dei cittadini più bisognosi e delle emergenze.

Premio alla volontaria: consegna durante la Patronale, le motivazioni

Momenti di vera commozione si sono respirati nella palestra comunale di Sovico dove sabato 22 ottobre l’amministrazione comunale ha attribuito il riconoscimento di cittadina benemerita alla volontaria Maria Grazia che si prodiga a favore delle necessità del territorio e dei bisogni emergenti

La consegna della benemerenza civica si è registrata, come da tradizione, nell’ambito degli eventi promossi nel fine settimana del 22 e 23 ottobre in occasione della festa patronale di Sovico. Nello specifico, durante la serata musicale di sabato 22 ottobre nella palestra comunale di via Baracca, il sindaco di Sovico, Barbara Magni, ha consegnato una targa alla volontaria sottolineando l’importanza ed il prezioso apporto di chi – ha detto- “esprime perfettamente le finalità del premio. Riconosciamo il suo impegno in ogni campo sociale, il suo aiuto concreto ai bisogni, il suo impegno nelle istituzioni, la sua volontà di tendere la mano per rispondere alle emergenze locali e non, il suo contributo per il recupero della dignità dell’uomo”.

Premio alla volontaria: “Grazie a chi mi ha segnalata”

Un riconoscimento che rende onore alla volontaria che esprime, concretamente, il senso più profondo della solidarietà offrendo il proprio tempo alle persone in difficoltà, nella ricerca di soluzioni ai problemi. La volontaria, commossa, ha espresso parole di ringraziamento: “Ringrazio le persone che mi hanno segnalato, ringrazio la mia famiglia e i miei genitori: sono stati loro a trasmettermi l’attenzione al prossimo – ha dichiarato – e poi ringrazio per persone che ho incontrato nella mia vita che mi hanno aiutato a conoscere, che mi hanno indirizzato e spronato e tutti coloro che oggi con me mi sostengono, mi supportano e mi sopportano. Auguro a tutti di non essere mai indifferenti al dolore altrui”.