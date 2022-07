Parco delle Groane, avvistata nuova specie: la Cutrettola capocenerino tra Solaro e Cesate

Una nuova specie nidificante nel Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Si tratta della Cutrettola capocenerino (Motacilla flava cinereocapilla), specie sostanzialmente diffusa in pianura padana, ma avvistata di raro in questa zona. A scoprirla e registrarla ufficialmente all’inizio del mese di giugno sono stati i volontari del Wwf Insubria, con sede operativa nel Parco delle Groane; in particolare Edoardo Manfredini, nel corso di un’uscita naturalista periodica. La nidificazione è avvenuta nella grande area agricola tra Solaro e Cesate.