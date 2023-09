Palpeggia una ragazza a Milano: monzese 46enne arrestato per violenza sessuale

Un 46enne, originario di Monza ma di fatto senza fissa dimora, è stato arrestato a Milano dopo che martedì mattina 19 settembre, attorno alle 9 avrebbe avvicinato e molestato una 22enne in corso Vittorio Emanuele. La vittima ha chiesto subito aiuto agli agenti di Polizia di Stato del Reparto mobile, impegnati in un servizio di controllo per i tifosi del Newcastle, giunti nel capoluogo per la partita di Champions contro il Milan.

L’aggressione sessuale a Milano, monzese arrestato

L’uomo, che sarebbe già noto alle forze dell’ordine per episodi simili accaduti lo scorso anno sempre a Milano, si sarebbe avvicinato alla vittima dicendole una frase “Ma secondo te, c’è una falla nell’essere umano?”. La ragazza, impaurita, avrebbe cercato di allontanarsi ma sarebbe stata raggiunta e palpeggiata. Si sarebbe messa a urlare e il 46enne le avrebbe detto serafico: “Chiama la polizia, chiama i carabinieri, ma tu lo sai quanto costa l’Esercito?”. Individuato dai poliziotti della Volante del commissariato Centro nei pressi di piazza San Babila è stato bloccato e tratto in arresto per violenza sessuale.