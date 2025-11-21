Paderno, inseguimento e sequestro di mezzo chilo di cocaina

Inseguimento, colluttazione e il sequestro di mezzo chilo di cocaina, per una pattuglia della Polizia locale di Paderno Dugnano nel pomeriggio di mercoledì. Questa volta il controllo delle strade della città è stato accompagnato dal rinvenimento di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, tolta dal fiorente mercato cittadino e di tutta la zona. L’episodio è scaturito a seguito di un controllo di polizia stradale nel quale gli agenti hanno intimato l’alt ad un veicolo che dai controlli a terminale risultava “sospetto”.

Paderno, la fuga e l’involucro gettato dal finestrino: mezzo chilo di droga

Il conducente, in un primo momento aveva rallentato la marcia mostrando di volersi sottoporre alle verifiche del caso, salvo poi allontanarsi a velocità sostenuta e quindi gettare dal finestrino un pacchetto di colore bianco avvolto da pellicola trasparente rilevatasi poi sostanza stupefacente, quando gli agenti lo hanno recuperato a lato strada. I due agenti di pattuglia hanno subito fatto partire l’inseguimento dell’auto in fuga durato per alcuni chilometri.

Paderno, la colluttazione con gli agenti della Polizia locale e l’arresto

Il conducente ed il passeggero, di nazionalità marocchina, a un certo punto sono balzati giù dalla macchina per tentare la fuga a piedi, finita dopo una breve colluttazione che ha portato all’arresto dei due. La sostanza rinvenuta e recuperata da altri altro personale del Comando, è risultata appunto essere cocaina dal peso di circa 500 grammi. Il conducente L.M., già noto per spaccio, furto e reati contro la persona, era quindi tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga finalizzata allo spaccio. Il passeggero, D.H. veniva denunciato in stato di libertà. Si procedeva anche al sequestro probatorio del veicolo, di 4 cellulari e di una somma di 4.500 euro.