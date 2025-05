Una manifestazione di protesta a Paderno Dugnano contro l’ipotesi di una apertura di un centro islamico a Palazzolo è stata cancellata nei giorni scorsi per motivi organizzativi. Ma la notizia della cessione dell’immobile un tempo adibito a centro di culto dei Testimoni di Geova a una associazione culturale di stampo islamico si era diffusa subito dopo l’approvazione definitiva del nuovo Pgt, mettendo in agitazione chi, in quel punto periferico all’incrocio tra via Meda, via Alberti e via Monte Cervino, vive e lavora.

Paderno Dugnano: l’ipotesi del centro islamico agita Palazzolo, le motivazioni della consulta territoriale

Il sit it organizzato spontaneamente dai residenti della zona, previsto inizialmente per il pomeriggio di mercoledì, davanti ai cancelli della palazzina di via Meda 11, alla fine non si è fatto. Pare che nessuno avesse chiesto l’autorizzazione prevista in casi di manifestazione pubblica, i promotori dell’iniziativa si apprestano a manifestare le proprie ragioni in maniere alternative.

«Prendiamo atto della disposizione – commenta Silvio Pavani, membro della consulta territoriale di Palazzolo, tra gli organizzatori della manifestazione – e ci accingiamo a far sentire la nostra voce in altra maniera. Abbiamo anche invitato la sindaca Varisco e gli altri rappresentanti dell’amministrazione di Paderno a partecipare», prima che l’iniziativa spontanea fosse cancellata.

«Ci sono stati problemi tecnici in sede di richiesta e rilascio dei permessi – spiega lo stesso Pavani – Siamo anche stati convocati presso la caserma di via Toscanini dove abbiamo esposto le nostre ragioni. Ora ci muoveremo per altre vie».

E adesso? «Certamente porteremo il caso all’attenzione della consulta di quartiere – conclude Pavani – siamo preoccupati per la sicurezza di quell’area che non ha parcheggi, ha una viabilità problematica da sempre con l’assenza di tutele per i pedoni. Presto come consulta chiederemo un incontro con la sindaca».