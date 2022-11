Ottantenne di Paina di Giussano trovata morta in fondo a una scarpata al Cornizzolo

Era uno dei suo sentieri preferiti, quello che dal Gajum porta al Cornizzolo. Proprio qui, nella tarda serata di lunedì 31 ottobre, è stata ritrovata senza vita Pierangela Turati, 80 anni, di Paina di Giussano. La donna, sposata con tre figlie, moglie di Teresio Barni, tra i fondatori del Cai Paina, di cui è stato presidente per molto tempo, ora nel consiglio direttivo, risultava dispersa dal pomeriggio. Il suo corpo è stata individuato dai soccorritori dopo le 21. La pensionata si era recata con altre persone al rifugio della Sec (Società escursionisti civatesi) per poi iniziare la discesa dalla cima del monte Cornizzolo verso Gajum nei boschi sopra Canzo.

Le ricerche della donna

Pierangela Turati di Paina di Giussano morta sul Cornizzolo, l’allarme

Si pensa che la donna, esperta di quelle zone, abbia preso un sentiero differente. Le due figlie che stavano effettuando la stessa escursione, non riuscendo più a mettersi in contatto con lei, hanno chiesto subito aiuto. A quel punto, intorno alle 13, sono partite le ricerche. In campo sono scesi i tecnici della stazione del Triangolo Lariano del Soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sul posto sono stati dirottati anche l’elisoccorso di Milano di Areu e l’elicottero della Guardia di Finanza, che ha a bordo il sistema Imsi – Catcher per rilevare il segnale del telefonino.

Pierangela Turati di Paina di Giussano morta sul Cornizzolo, il ritrovamento del corpo

Grazie ai dati sulle celle telefoniche e ai movimenti del cellulare, elaborati dai tecnici della Guardia di finanza, è stato possibile circoscrivere una zona in cui la donna poteva trovarsi. Dopo ore di ricerche, in serata il tragico epilogo con il ritrovamento del corpo individuato in fondo a una scarpata molto ripida e con bosco fitto, in un canale con pareti verticali. Appresa la notizia, il Cai Paina ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di Pierangela, una socia attiva, amante e appassionata della montagna, molto nota in città, come ha detto l’attuale presidente e nipote Massimo Sironi.